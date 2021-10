94:0 für Anita Schneider in Gießen

Archivfoto: Friese

GIESSEN - Gießen (ib). Noch deutlicher als im gesamten Wahlkreis fiel der Sieg für die alte und neue Landrätin in Gießen aus, wo sich Anita Schneider mit 71,06 Prozent gegen Peter Neidel (28,94 Prozent) durchsetzte. Noch am besten schnitt der Herausforderer in Lützellinden ab, wo 36,05 Prozent der Wähler für ihn stimmten. Sein schlechtestes Ergebnis fuhr er in der Kernstadt ein, wo gerade mal 25,04 Prozent der Wähler ihr Kreuz beim CDU-Politiker machten und Schneider mit 74,96 Prozent nur knapp die Dreiviertelmehrheit verpasste. In keinem einzigen der 94 Gießener Wahlbezirke entschied sich eine Mehrheit der Wähler für den Herausforderer. Am engsten war es noch in der Grundschule Gießen-West, wo "nur" 57,53 Prozent der Wähler für Schneider votierten.

Im Gegensatz dazu wählte im Wahlbezirk Albert-Schweitzer-Schule I nicht mal jeder Zehnte Peter Neidel. Gleich in 14 Wahlbezirken votierten mehr als 80 Prozent der Wähler für Anita Schneider. Neidel konnte dagegen nur in drei Wahlbezirken mehr als 40 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. Ins Wahllokal bemühte sich am Sonntag nicht einmal jeder fünfte Wahlberechtigte. In der Kernstadt selbst lag die Wahlbeteiligung bei nur 10,74 Prozent. Das heißt, die Zahl der Briefwähler war deutlich höher als die derjenigen, die selbst ihr Kreuz gemacht hatten.