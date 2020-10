96-Jährige betrieb lange Wäscherei

A. Krug-Neuhahn

GIESSEN - (kg). In der Bahnhofstraße 24 kam Agnes Krug-Neuhahn vor 96 Jahren zur Welt. Mit fünf Geschwistern wuchs sie dort auf, heute lebt nur noch eine jüngere Schwester. Ihrer Heimatstadt ist die rüstige Seniorin immer treu geblieben. Nach dem Besuch von Schillerschule und Goetheschule fing sie bei der Deutschen Reichsbahn als Zugbegleiterin an, wurde später Zugführerin. Der Krieg machte ihr einen Strich durch ihre berufliche Entwicklung, die Verbeamtung scheiterte. Die Familie wurde in ihrem Haus ausgebombt, eine neue Bleibe fand sie später im Asterweg und Walltorstraße. Lange Jahre lebt sie an der Nordanlage. Agnes Krug-Neuhahn arbeitete bei einer amerikanischen Familie und versorgte dort den Haushalt. Später war sie Verkäuferin in einer Snackbar im US-Depot. Dann zog es sie in die Selbstständigkeit, in der Frankfurter Straße betrieb sie lange Jahre eine Wäscherei. Die Arbeit stand bis zum Eintritt in die Rente im Mittelpunkt. 1955 trat die Seniorin in das DRK ein, 1981 gründete sie den Bastel- und Handarbeitskreis vom DRK Gießen, war für den guten Zweck auf Basaren unterwegs. Den späteren Ehemann Friedrich Neuhahn lernte sie schon 1951 kennen, 1979 wurde im Gießener Standesamt geheiratet. Er verstarb 1992. Zur Familie zählen ein Sohn, vier Enkel und sieben Urenkel. Die Glückwünsche der Stadt und vom Hessischen Ministerpräsidenten überbrachte Stadtrat Wolfgang Sahmland. Foto: Jung