99 versus 19: Generationentalk im Offenen Kanal

GIESSEN - (red). 80 Jahre Altersunterschied liegen zwischen dem Wiesecker Werner Papendorf und Julia Sommer sowie Timo Bayer, die im Studio des Offenen Kanals Gießen ihre Gedanken über Jugend, Vergangenheit und Zukunft ausgetauscht haben.

Auch wenn man Werner Papendorf seine 99 Jahre kaum ansieht, so vertritt er doch eine Generation, die in einer gänzlich anderen Welt aufgewachsen ist, als seine Gesprächspartner, die beide 19 Jahre alt sind. Geboren 1921, hat er den Zweiten Weltkrieg hautnah miterlebt. Vier Jahre Kampfeinsatz an der Ostfront, eine schwere Verwundung und anschließend weitere vier Jahre in sowjetischer Gefangenschaft, haben die Jugend und letztlich das weitere Leben von Werner Papendorf nachhaltig geprägt.

Im direkten Vergleich dazu durften Julia Sommer und Timo Bayer in fast paradiesischen Zuständen, ohne Krieg und Mangel aufwachsen. Beide haben gerade ihr Abitur gemacht und planen nun ihre weiteren Schritte ins Leben. Ideale Voraussetzungen also, um die drei Gäste im Studio über vergangene, aktuelle und zukünftige Zeiten diskutieren zu lassen. Dabei ging es auch darum, Gemeinsamkeiten und Gegensätze zwischen „heute“ und „damals“ aufzuzeigen. Die Themen der Gesprächsrunde reichten dabei von Schule, Alltag und Freizeit bis hin zu Politik und Umweltschutz.

Die knapp 60-minütige Aufzeichnung ist am Mittwoch, 26. August, um 18 Uhr im Offenen Kanal Gießen zu sehen sowie dauerhaft online in der Mediathek Hessen abrufbar.