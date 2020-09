A 485: Sperrung an Licher Straße

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (red). An der Anschlussstelle Licher Straße der A 485 saniert Hessen Mobil die Ein- und Ausfahrtsrampen. Im Zuge dieser Arbeiten muss für die Nacht vom heutigen Donnerstag auf den morgigen Freitag in Fahrtrichtung Butzbach die Ausfahrt zur Licher Straße gesperrt werden. Dies gilt ab circa 22 Uhr bis Freitagmorgen um circa 4 Uhr. Fahrzeuge, die aus Richtung Norden kommen, können in dieser Zeit die A 485 an der Licher Straße nicht verlassen. Es wird eine Umleitung über das Schiffenberger Tal ausgeschildert. Der Verkehr kann von dort zurück auf die A 485 in Richtung Marburg auffahren und an der Licher Straße abfahren. Die Umleitung wird als U 11 ausgeschildert und mit LED-Leuchttafeln angekündigt.