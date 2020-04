Ab Dienstag Bringdienst für Senioren bei "Gießener Tafel"

Symbolfoto: Szabowski/Archiv

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (ib). Auch wenn die Ausgabestellen der Tafel bis vorerst 30. April geschlossen bleiben, startet am Dienstag, 7. April, nach dreiwöchiger Pause zunächst wieder ein Bringdienst für Senioren. An vorerst drei Tagen in der Woche sollen körper- und gehbehinderte Nutzern sowie älteren Menschen ab 70 Jahren, die zur Risikogruppe der Corona-Pandemie zählen und sich nicht selbst versorgen können, Lebensmittel ins Haus gebracht werden. Insgesamt 137 bedürftige Haushalte will die Tafel ab nächster Woche auf diese Weise wirksam unterstützen.

Dazu werden in Gießen gezielt einzelne Lebensmittelmärkte angefahren und Ware eingesammelt. Diese wird dann von einem kleinen Team mit ausreichend Sicherheitsabstand und den entsprechenden Hygienemaßnahmen sortiert und verpackt. Mit zwei Fahrzeugen mit jeweils zwei Fahrern werden die Lebensmittel ausgeliefert und den älteren Menschen vor die Tür gestellt. Die Tafelnutzer, die es betrifft, werden telefonisch informiert.

Nach Ostern soll ein vierter Tag dazukommen an dem rund 40 bis 45 Haushalte mit Menschen zwischen 65 und 70 Jahren beliefert werden, die vorher die Tafel selbstständig aufgesucht habe.

Besonders froh sind die Mitarbeiter der Tafel über die enorme Resonanz auf einen Aufruf nach Unterstützung. Mehr als 150 Personen haben sich gemeldet davon werden rund 100 Personen die Arbeit der Tafel unterstützen. Darunter seien auch sehr viele junge Menschen. Den ersten Bringdienstservice übernimmt übrigens der Sozialkooperationspartner der Tafel, die Gießen 46ers.