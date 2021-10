Ab in den Urlaub: Gießener Reisebranche atmet auf

Endlich raus: Auch die Ostseeküste - wie hier bei Heringsdorf - steht bei Urlaubern weiterhin hoch im Kurs. Foto: Leyendecker

GIESSEN - Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein? Das denken sich momentan anscheinend viele Reisende, die ihre zurückgewonnenen Bewegungsmöglichkeiten auskosten. Also heißt es nach der Pandemie-bedingten Pause wieder: "Wind Nordost, Startbahn null-drei. Bis hierhin hör ich die Motoren." Das bekannte Lied von Reinhard Mey passt gut zur aktuellen Situation etlicher Urlauber, die froh sind, den monatelangen Corona-Einschränkungen zu entfliehen. Das spüren auch die Reisebüros in Gießen, die bei einer Umfrage des Anzeigers von deutlichen Veränderungen im Reiseverkehr berichten.

"Es ist noch lange nicht so wie vor der Pandemie", schränkt Ingrid Göbel von der "Flugbörse" trotzdem ein. Zahlreiche Urlauber würden sich spontan entscheiden zu verreisen. "Die letzten zwei Wochen vor den Ferien waren aber fast wie früher." Im vergangenen Jahr wollte die Geschäftsführerin, die die "Flugbörse" mit ihrem Sohn Niklas betreibt, ihr Reisebüro eigentlich an die nächste Generation weitergeben, doch dann kam die Pandemie - und so sitzen weiterhin beide gemeinsam in den Räumen in der Neuen Bäue und kümmern sich um reisewillige Kunden. "Seit August geht es wieder richtig los. Viele haben gewartet und kurzfristig geplant", erklärt Niklas Göbel. Gleichwohl seien einige Destinationen für Fernreisen immer noch nicht erreichbar; einzelne Ziele wie etwa die Dominikanische Republik und Mexiko seien aber möglich. "Asien ist zwar Pandemie-erprobt, aber auch sehr energisch in den Einschränkungen. Bali und Vietnam sind immer noch dicht. Ganz radikal sind Australien und Neuseeland, da erwarten wir erstmal keine Lockerungen", meint der Fachmann. Dennoch verweist er auf Alternativen, wenngleich diese oft innereuropäisch und teilweise innerdeutsch gelegen sind. "Dauerbrenner ist Spanien. Da gab es einen kleinen Knick, als das Land Hochrisikogebiet wurde, aber ansonsten läuft es."

Der große Gewinner seien die griechischen Inseln, die mit einem gut vorbereiteten Hygienekonzept überzeugt hätten. "Die Reiselust ist ungebrochen. Und die Menschen in den Urlaubsländern sind noch dankbarer als sonst, dass die Touristen kommen", weiß Niklas Göbel. Im vergangenen Jahr sei hingegen Nord- und Ostsee absolut beliebt gewesen - natürlich auch in Ermangelung anderer Optionen. Für die Inhaber der "Flugbörse" fielen während der Pandemie 95 Prozent der Einnahmen weg, die Arbeit blieb jedoch aufgrund von Umbuchungen und Stornierungen erhalten. "Die Kunden suchen nun wieder den persönlichen Kontakt. Manche haben immer noch im Kopf, dass Reisebüros teuer sind, das stimmt allerdings nicht", versichert Ingrid Göbel. Doch ohne solide Grundlage und die Stammkunden wäre es schwieriger geworden.

"Alles etwas komplizierter"

Angela Längsdörfer vom "Holiday Land Pegasus" am Marktplatz betont, dass zurzeit "alles etwas komplizierter" sei als üblich. Kein Wunder, die neuen Einreiseregelungen für viele Länder stellen Urlauber vor Herausforderungen. "Spanien fragt explizit beim Einreiseformular nach einer Sitzplatzreservierung, die die Reisenden beim Ausfüllen dieses Formulars noch gar nicht wissen können." Die Reisebranche habe trotzdem wieder angezogen: Dank zahlreicher kurzfristiger Buchungen und Plänen für Kreuzfahrten sowie Sommerurlaube habe sich die Lage normalisiert. Insbesondere im Frühjahr sei die Nachfrage plötzlich explodiert. "Alle Geimpften dachten sich im Mai und Juli: So, jetzt ganz schnell weg." Seit Ende August laufe die Nachfrage konstant, für die Herbstferien gab es recht viele Anfragen und auch das Reiseland Deutschland, das die Urlauber im vergangenen Jahr kennen- und liebengelernt hätten, stehe weiterhin hoch im Kurs. "2020 war hingegen ein Jahr zum Vergessen für uns. Ob hier oder im Homeoffice, wir waren nur noch mit Stornieren und Umbuchen beschäftigt", blickt Längsdörfer zurück. Zusätzlich musste die gezahlte Provision zurückerstattet werden. Für künftige Reisen gibt Längsdörfer einen wichtigen Ratschlag mit: "Der digitale Impfpass ist nur innerhalb Europas gültig, außerhalb muss der gelbe Pass mitgenommen werden".

Michael Richhardt von "Air Tramp" sitzt alleine in seinem Reisebüro und schaut nach Flügen in die USA. "Die Vereinigten Staaten ziehen wieder an, einige haben auf gut Glück schon gebucht", berichtet der Geschäftsführer. Richhardt muss die Arbeit inzwischen alleine bewältigen. "Wir waren zu viert, jetzt bin ich der letzte Mohikaner." Die Pandemie habe das Reisebüro "schwer gebeutelt", die ersten Staatshilfen seien erst vor acht Wochen gekommen. Luft nach oben sei immer, aber zumindest geht es wieder voran. Dennoch sei alles noch längst nicht so, wie es einmal war: "Der September war sehr gut, der Oktober ist noch ruhiger als gewohnt." Alle Reisen gen Osten seien schwierig, die Malediven und Sri Lanka könnten aber angesteuert werden. "Der Weg bis zur Normalität ist noch weit. Thailand war in den vergangenen Jahren eines der Geschäfte schlechthin. Das ist völlig eingebrochen."