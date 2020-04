Ab Montag fahren in Gießen wieder mehr Busse

Solche Szene wie auf diesem Archivfoto aus Butzbach soll es am Montag nicht geben, wenn die ersten Schulen in Gießen wieder ihren Lehrbetrieb aufnehmen. Symbolfoto: dpa

GIESSEN"Wir fahren auf Sicht, aber es ist neblig", sagt Uta Hinkelbein, die Leiterin des Schulverwaltungsamts, am Ende der Pressekonferenz, auf der sie mit den Stadträtinnen Astrid Eibelshäuser und Gerda Weigel-?Greilich sowie Anne Müller-Kreutz von den Stadtwerken Gießen (SWG) erste Erweiterungen des coronabedingt eingedampften Fahrplans der Stadtbusse vorstellt. Ganz wichtig: Ab 27. April ist es Pflicht, Schutzmasken zu tragen oder wenigsten einen Schal, der Mund und Nase bedeckt. Darüber hinaus raten die SWG dringend - wenn möglich -, auch die bekannten Abstandsgebote einzuhalten. Während im Landkreis jedem Schüler ein Mundschutz ausgehändigt wird, verzichtet man in der Stadt auf diese Maßnahme.

Ab Montag besuchen die ersten Kinder und Jugendlichen wieder ihre Schulen. Insgesamt beginnt damit für knapp 20 Prozent der Schüler wieder der Präsenzunterricht. Darauf reagieren die SWG mit einer entsprechenden Anpassung des Busangebots. Zwar bleibt der aktuell auch Montag bis Freitag gültige Samstagsfahrplan weitgehend bestehen, aber zu den Tageszeiten, an denen vor allem Schüler Busse nutzen, setzen die SWG zusätzliche Fahrzeuge ein.

. So verkehren die Hauptlinien 1, 2 und 5 statt wie derzeit ab 8 Uhr bereits ab 6.30 Uhr im 15-Minuten-Takt. Die Linie 10 startet mit der Fahrt um 6.35 Uhr ab dem Bahnhof.

Zudem setzen die SWG Verstärkerbusse zu Schulstandorten mit den üblichen Abfahrtszeiten ein. Es gelten folgende Zeiten und Linienläufe:

. Ein Verstärkerbus fährt auf der Linie 801 ab Haltestelle Wißmar/Katholische Kirche (7.04 Uhr) über die Haltestelle Wißmar "Auf der Heide" (7.11 Uhr) und Launsbach nach Gießen mit der Zielhaltestelle Ostschule.

. Die Linie 802 verkehrt ab Haltestelle Krofdorf Seemühle (6.50 Uhr) bis zur Endhaltestelle "Am Wingert". Die Weiterfahrt erfolgt ab 7 Uhr bis Gießen Oswaldsgarten. Ab hier fährt der Bus als Linie 801 über den Marktplatz und den Berliner Platz bis zur Ostschule.

. Die Linie 1 startet um 6.54 Uhr in Lützellinden "Langer Strich" und fährt über den Berliner Platz bis zur Ostschule.

. Ein weiterer Verstärkerbus auf der Linie 1 wird ab Haltestelle Sophie-Scholl-Schule (7.19 Uhr) eingesetzt. Er fährt über den Berliner Platz bis zur Max-Reger-Straße und sichert die Erreichbarkeit der Willy-Brandt-Schule.

. Nach der 6. Stunde verkehrt ein Zusatzbus um 13 Uhr ab der Ostschule über den Berliner Platz bis nach Lützellinden.

Abends eingeschränkt

Am Samstag fahren die Busse weiterhin nach dem Samstagsfahrplan. Für Sonn- und Feiertage gilt der entsprechende Fahrplan. Da das öffentliche Leben in den Abendstunden aufgrund des Veranstaltungsverbotes auch weiterhin stark eingeschränkt ist, verkehren die Stadtbuslinien mit Ausnahme der Linie 1 an allen Tagen ab circa 20 Uhr nur im Stundentakt.

Anne Müller-Kreutz appelliert an die Schüler, nicht sofort in den ersten Bus zu stürmen, sondern im Zweifel auf den nächsten zu warten. Wie viele Menschen die Gießener Busse künftig nutzen könnten, hänge maßgeblich von den Infektionszahlen und den daraus resultierenden Vorgaben seitens der Gesundheitsbehörden und der Politik ab. "Wir beobachten die Entwicklung und ermitteln genau, wie stark einzelne Busse frequentiert werden. Sobald wir feststellen, dass wieder mehr Menschen Bus fahren, justieren wir nach."

Gerda Weigel-Greilich merkt an, dass die Busfahrer angehalten seien, zum Selbstschutz nicht mehr das Fahrtentgelt zu kassieren. Der Fahrerbereich werde durch transparente Plastikfolien vom Fahrgastbereich abgetrennt, um den Fahrer vor Ansteckung zu schützen. Sie hoffe auf die Ehrlichkeit der Kunden, aber auch auf die soziale Kontrolle durch die Mitfahrenden.

Astrid Eibelshäuser erklärt, dass das noch nicht der Regelfahrplan sei, man aber dennoch nicht mit überfüllten Bussen rechne, da allein 40 000 Studenten noch bis Juni keine Präsenzlehrveranstaltungen in der Stadt hätten. Sie appelliert an die Eltern, trotz Corona auf Taxi-Fahrdienste zu verzichten, sondern die Schüler angesichts des schönen Wetters und des gesunkenen Verkehrsaufkommens in der Stadt zur Nutzung des Fahrrads anzuhalten. Weigel-Greilich ergänzt, dass das Ordnungsamt ab Montag auch verstärkt vor den Schulen kontrollieren werde. Uta Hinkelbein betont, dass die Schulen - statt wie bislang fünfmal in zwei Wochen - künftig täglich gereinigt würden. Auf eine Ausgabe von sogenannten Alltagsschutzmasken verzichte man. "Wir gehen davon aus, dass viele die bereits besitzen. Da braucht es auch die Verantwortung der Schüler und Eltern."

Zum Schluss kündigt Eibelshäuser noch an, dass ab der übernächsten Woche als Teil des Bildungs- und Teilnahmepakets Essen an berechtigte Kinder ausgefahren werden soll. Auch müsse man sich verstärkt um abgehängte Schüler kümmern, denn mit einer Normalisierung des Schulbetriebs sei bis zu den Sommerferien nicht zu rechnen.

Fragen zum Fahrplan beantworten die SWG montags bis freitags zwischen 9 und 16 Uhr unter 0641/708-1400. Die RMV-Mobilitätszentrale im SWG-Kundenzentrum am Marktplatz bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Den aktuellen Fahrplan findet man unter www.rmv.de. Handy-Nutzer können die RMV-App verwenden.