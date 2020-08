Abgesagt: Gesellin des "Café Geißner" in Gießen fährt nicht zur Konditoren-WM

Lisa Kreckel sollte Deutschland bei der Konditoren-WM in Taiwan repräsentieren. Archivfoto: Café Geißner

Giessen (jmo). Überraschend kommt diese Nachricht nicht, dennoch ist sie bitter. Vor allem für das Gießener Traditionscafé Geißner. Dessen Gesellin Lisa Kreckel hat sich als Bundessiegerin für die Teilnahme an der Konditoren-Weltmeisterschaft in Taiwan qualifiziert. Doch der Titel rückt nun in weite Ferne: Nachdem die Veranstaltung der Internationalen Union der Bäcker und Konditoren (UIBC) zunächst von Mitte März auf Ende Juli verschoben worden war, kam nun die endgültige Absage. "Wir sind schon sehr enttäuscht", sagt Konditormeister Arnd Fischer gegenüber dieser Zeitung. Was bleibt, ist die Hoffnung auf Normalität - und damit auf eine zweite Chance.

Erst vor zwei Wochen ist das "Café Geißner" ein stückweit zum Vor-Krisen-Modus zurückgekehrt. Nach monatelangem "To-Go"- und Liefergeschäft, können sich Gäste die Torten, Kuchen und Eiskreationen auch wieder vor Ort schmecken lassen. Für die Betreiber bedeuten die Corona-Auflagen deutlichen Mehraufwand und - wie Fischer sagt - auch "Ballast". "Wir werden aber das Beste daraus machen." Das gilt auch für die WM-Absage. "Vielleicht werden wir ja nochmal eingeladen, wenn alles normal läuft." Immerhin haben Arnd Fischer und seine Partnerin Carola Bahnsen bereits viel Zeit in die Vorbereitung ihrer Jung-Konditorin investiert. Rund zwei Monate sollte Lisa Kreckel mit einem speziell geschulten Fachlehrer täglich in Koblenz üben. Nach der WM-Verschiebung wollten die "Geißner"-Chefs die filigranen Fähigkeiten der 24-Jährigen in Schulungen weiter fördern. Neben Torten, Pralinen und Desserts hätte sie in Taipeh auch ein rund 1,50 Meter hohes Zuckerschaustück vor der Jury präsentieren müssen. Für die Gießener Traditionskonditorei war es das erste Mal, dass sich eine Auszubildende den Sieg beim Bundesentscheid sichern konnte. "So etwas gab es in der ganzen Region noch nicht."

Diese Zeitung wollte die Vorbereitungen sowie die WM in einer Serie begleiten. Ein Kamerateam der ARD habe gar mit nach Taiwan reisen wollen. Für den Schritt der Ausrichter hat Fischer dennoch Verständnis: "Ständiges Verschieben bringt in der aktuellen Situation nichts." Er hofft aber, dass die "schöne Gelegenheit und Chance" nicht komplett vom Tisch ist. Sollte Lisa Kreckel zu einem späteren Zeitpunkt noch teilnehmen dürfen, müsse mit dem Training allerdings "bei Null" begonnen werden. Foto: Café Geißner