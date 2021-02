„abi“-Chat zur Medienbranche

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). „Ich will was machen mit Medien“ – diesen Wunsch hegen viele Abiturienten. Zu diesem Thema veranstaltet die Gießener Agentur für Arbeit am 24. Februar von 16 Uhr bis 17.30 Uhr einen „abi“-Chat. Interessierte loggen sich ab 16 Uhr ein unter chat.abi.de und stellen ihre Fragen direkt im Chatraum. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer zum angegebenen Termin keine Zeit hat, kann seine Fragen auch gerne vorab an abi-redaktion@meramo.de senden und die Antworten im Chatprotokoll nachlesen, das nach dem Chat im „abi“-Portal veröffentlicht wird.