Abi-Jahrgang der Liebigschule Gießen weit über hessischem Durchschnitt

GIESSEN (cz). Ein laues Abendlüftchen und die gediegene Atmosphäre des Klosters Schiffenberg bildeten die Kulisse für die Abiturfeier 2020 der Liebigschule. Nach vielen Prüfungen und Abwägungen, welches der geeignete Ort für die Feier sein könnte, wagte man den Schritt für die Open-Air-Veranstaltung. "Bei Regen hätten wir es schnell umgeplant und es doch in Kleingruppen in der Schule veranstaltet", sagte Schulleiter Dirk Hölscher dazu, denn das Wetter im Juni kann manchmal trügerisch sein.

Flexibilität war angesagt, wie überhaupt in der jüngsten Zeit. Eingefahrene Programmschemata und Corona-Hygiene-Regeln passen nicht zusammen. Nach vielen Genehmigungen konnte die feierliche Zeugnisveranstaltung im Innenhof des Gießener Hausklosters stattfinden: Streng nach Tutorengruppen eingeteilt durfte jeder Schüler mit zwei Begleitpersonen an der Veranstaltung teilnehmen. "Dazu musste man sich vorher anmelden und registrieren, sodass wir die genaue Personenzahl und wer genau kommt, exakt wussten. Diese haben dann feste Plätze zugewiesen bekommen", erläuterte Oberstufenleiter Patrick Löffler. Eine der Vorschriften war das konsequente Tragen der Gesichtsmasken beim Verlassen der Plätze. Auf den Sitzplätzen durften sie abgelegt werden, wovon bei den sommerlichen Temperaturen dankbar Gebrauch gemacht wurde.

Hölscher verkündete nicht ohne Stolz, dass 127 Schüler und Schülerinnen das Abitur bestanden hätten, davon sechs sogar mit der Traumnote 1,0 und vier mit der Note 1,1. Der Notendurchschnitt liegt bei den Liebigschul-Absolventen somit bei 2,1 und damit weit über dem hessischen Durchschnitt. Er dankte allen, die mitgewirkt hätten, dass die Feier in diesem, besonderen Rahmen stattfinden konnte.

"Der Abiturjahrgang 2020 ist etwas ganz Besonderes. Es ist der letzte G8-Jahrgang, der die Gymnasialschulzeit in verkürzter Form durchlaufen hat und er wird möglicherweise als "Corona-Jahrgang" in die Geschichtsbücher eingehen. Gleichzeitig ist er aber auch in Bezug auf die Noten der beste, den wir je hatten", sagte Dirk Hölscher und verwies auf die erschwerten Bedingungen der vergangenen Monate, was allen ein Höchstmaß an Flexibilität abverlangt hätte. Er zitierte August Bebel mit den Worten. "Nichts ist ewig, weder in der Natur noch im Menschenleben, ewig ist nur der Wechsel, die Veränderung." Er dankte Lehrern, Eltern und nicht zuletzt allen Mitschülern, die gemeinsam das Ziel erreicht hätten, denn nur gemeinsam könne man einen solchen Weg schaffen. Er wünschte ihnen für die Zukunft viel Ausdauer, Flexibilität, Wissen mit Gewissen sowie viel Kraft, um sich auf Veränderungen einzustellen.

Die beiden Vorsitzenden des Schulelternbeirats, Anke Treuner-Lange und die Vorsitzenden des Ehemaligenvereins, Dr. Melanie Neeb, gingen auf die Besonderheiten dieses Jahrgangs ein, der nicht nur unter besonderen Bedingungen die Prüfungen absolvierte, sondern, der eben auch der letzte G8-Jahrgang sei. Dr. Neeb erinnerte zudem auf andere, ungewöhnliche Jahrgänge: So gab es die zwei Kurzschuljahre1966 und 1967, die durch die Verlegung des Schuljahresendes von Ostern auf den Sommer bedingt waren. So stellte sie fest, dass auch 1966 die Abiturfeier ausgefallen sei. Um auch künftig den Kontakt zur Schulgemeinde zu gewährleisten, lud sie zur Mitgliedschaft im Verein ein.

In weiteren Grußworten wurden die herausragenden Leistungen in den verschiedenen Fächern sowie das innerschulische Engagement vieler Schüler gewürdigt. Stellvertretend für die Abiturienten bedankte sich Kilian Tatsch bei den Lehrern, die "die nervigen Fünftklässler" bis heute begleitet hätten. Mit leicht ironischem Seitenblick auf die künftigen G9-Abiturienten sagte er: "Wir sind die letzten unserer Art, nach uns kommen nur noch faule G9er."

Die Zeugnisverleihung als Schluss- und Höhepunkt verlief nahezu fast genauso wie immer: in Tutorengruppen und nach Alphabet überreichte Direktor Hölscher jedem sein Zeugnis, allerdings mit Maske und Handschuhen - den Hygienevorschriften geschuldet.

In der musikalischen Gestaltung gab es ebenfalls Neuerungen: Statt großem Orchester umrahmten Madlen Kosaca und Saskia Kanse mit ihren Violinen den Festakt. Für Gänsehautfeeling sorgte Jan Penner mit seinem Gesangsvortrag "Somewhere only we know", begleitet von Hermann Wilhelmi.