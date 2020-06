Abifeier in reduziertem Rahmen an Gießener Schulen

Klausuren in Corona-Zeiten: Hinter den Abiturienten liegen anstrengende Wochen, nicht nur wegen des Lernstoffs. Symbolfoto: dpa

GIESSENDas Abitur 2020 und die dazugehörigen Abschlussprüfungen werden als ein besonderer Jahrgang in die Annalen der Schulen eingehen, das steht schon jetzt fest. Waren es doch höchst ungewöhnliche Bedingungen, unter denen die schriftlichen wie auch mündlichen Prüfungen aufgrund der Corona-Pandemie durchgeführt wurden. Auch die feierlichen Zeugnisübergaben sowie die anschließenden Abitur- und Abschlussfeste können in diesen Tagen unter den herrschenden Regelungen nicht wie gewohnt stattfinden. Einigkeit herrscht jedoch bei den Gießener Schulleitungen, dass es eine Feier geben müsse, um diesen Lebensabschnitt würdig zu begehen. Ein einfaches Abholen der Zeugnisse auf dem Schulsekretariat, wie dies in den 1980er Jahren üblich war, ist hierbei für alle keine Option. Das hat eine Umfrage dieser Zeitung bei den jeweiligen Schulleitungen ergeben. Aktuell wird akribisch an neuen Plänen gearbeitet, denn der bisher übliche Ablauf einer Feier mit Überreichung des Reifezeugnisses kann so nicht stattfinden. Kreativität und Flexibilität sind gefragt, und dies unter extrem veränderten Rahmenbedingungen.

Zusätzlicher Livestream

Die erste Zeugnisübergabe wird bereits am heutigen Freitag in der August-Hermann-Francke-Schule über die Bühne gehen. Direktor Horst Brombach überreicht den 29 Abiturienten ihre Zeugnisse im Rahmen einer kleinen, aber würdigen Feier. "Wir haben eine ausreichend große Aula, sodass wir die Hygienebedingungen einhalten können und es dennoch möglich ist, dass jeder zwei Personen mitbringen kann. Zudem überlegen wir, ob wir die Feier per Livestream ins Netz stellen können", erzählt Brombach.

Die rund 100 Herderschüler hingegen werden ihre Zeugnisse am 20. Juni vormittags erhalten. Auch hier ist geplant, diese Veranstaltung in mehrere Kleingruppen aufzuteilen, um den Hygienebestimmungen gerecht zu werden. Daher wird auf die Teilnahme von Eltern und sonstigen Angehörigen möglicherweise weitgehend verzichtet. "Die entsprechenden Räume haben wir, sodass wir die Verleihung staffeln können", sagt Schulleiter Stefan Tross. Und fügt hinzu: "Aktuell ist alles noch sehr im Fluss, sodass wir das Konzept immer wieder anpassen müssen."

Die Abiturienten des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums bekommen ihre Zeugnisse am Wochenende 18./19. Juni, eingeteilt in Tutorengruppen, im Atrium ihrer Schule überreicht. Jeder Schüler kann ein bis zwei Elternteile oder Angehörige mitbringen. "Im kommenden Jahr werden wir umso festlicher den Ball in der Kongresshalle feiern und den Jahrgang 2020 dazu mit einladen", betont Direktorin Antje Mühlhans.

Wie und in welchem Rahmen die 130 Abiturienten der Liebigschule ihre Zeugnisse am 19. Juni überreicht bekommen, ist aktuell noch nicht endgültig entschieden. "Wir arbeiten an verschiedenen Optionen. Wir hatten das Autokino als Option einmal angedacht, diese letztlich aber verworfen", sagt Schulleiter Dirk Hölscher. Die endgültige Entscheidung fällt in den nächsten Tagen. "Das hängt noch an ein paar Genehmigungen und Rückfragen", erläutert er. Für ihn steht jedenfalls fest, dass es eine Feier mit Eltern und der Schulgemeinde und nicht nur für Abiturientinnen und Abiturienten geben werde.

Bälle müssen entfallen

"Für die musikalische Unterstützung haben wir hervorragende Solokünstler, sodass dieser Bereich ebenfalls würdig abgedeckt wird", ergänzt er. Der traditionelle Abiturball hingegen muss natürlich entfallen.

Statt am 25. Juni ihre Zeugnisse in der Kongresshalle in Empfang zu nehmen, ist die Übergabe an die 120 Abiturienten der Ricarda-Huch-Schule in den Räumlichkeiten der Schule selbst geplant. Dies gilt auch für die rund 105 Schulabgänger des Haupt- und Realschulzweigs.

Die Ostschule indes plant ihre Feier für die rund 189 Abiturienten für den 26. Juni in der Sporthalle Ost. "Wir werden dies in Teilgruppen hintereinander durchführen", erläutert Leiter Dr. Frank Reuber. Aktuell dürfen jeweils rund 100 Personen in einen Raum, daher müsse man das entsprechend aufteilen. Aktuell arbeite man daran, dass die Übergabe im Netz verfügbar ist, damit alle in irgendeiner Form daran teilnehmen können, so Reuber. Der traditionelle Ball muss hier aber ebenfalls entfallen.

Die Vorbereitungen laufen also überall auf Hochtouren, und alle Bemühungen und Anstrengungen der Schulen sind davon geprägt, dass die Abitur-Verleihung 2021 wieder im gewohnten Rahmen stattfinden kann.