Abiturienten der Lio spenden für Hilfsaktion

GIESSEN - Fast 2000 Euro hatten die Abiturienten der Liebigschule für eine Abifeier in den vergangenen zwei Jahren angespart. Doch aufgrund der Corona-Pandemie wurde es nichts mit der Feier und so stellte sich den Mitgliedern des eigens gebildeten Komitees die Frage: Was machen wir mit dem angesparten Geld? Lange wurde darüber beraten. Als die Abiturienten von der Aktion der Geschwister Lara und Lucie Gruber aus Krofdorf-Gleiberg erfuhren, die einen Hilfstransport starteten, um den Menschen auf der griechischen Insel Lesbos im Flüchtlingslager Moria zu helfen und dafür zu Spenden aufgerufen hatten, stieß dies auch bei dem Abijahrgang 2020 der Liebigschule auf großes Interesse und die Entscheidung fiel für die Hilfsaktion. So überreichten für die Lio-Abiturienten Maxime Asmussen und Emely Inderthal bei einem Besuch in Krofdorf-Gleiberg die komplette Abikasse an Lara Gruber. Das Geld soll für den Kauf von Pavillons für die Errichtung einer kleinen Schule im Flüchtlingslager verwendet werden.