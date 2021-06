Knapp 45 Personen nahmen am Samstagmorgen an der Kundgebung vor dem Gießener Regierungspräsidium teil. (Foto: Pflüger)

GIESSEN - GIESSEN. Die Menschengruppe vor dem Regierungspräsidium Gießen wirkten am Samstagfrüh wie eine Erweiterung des bei bestem Wetter hochfrequentierten Wochenmarkts. Immer wieder blieben auch dort vorbeischlendernde Leute stehen und begutachteten die Botschaften der knapp 45 Teilnehmer der Versammlung. Anlass für die Zusammenkunft war jedoch ein ernsterer, als man ihn am wöchentlichen Marktbummel vorzufinden denkt: Die „Seebrücke Gießen“ veranstaltete mit ihrem Marburger Pendant eine Kundgebung mit dem Titel „Abschiebungen sind kein Verwaltungsakt“.

„Wir wollen damit als Teil des ‚Bündnisses gegen Abschiebungen Hessen‘ auf die Tatsache aufmerksam machen, dass die Regierungspräsidien in Darmstadt, Kassel und Gießen Abschiebungen mit planen, durchführen und aktiv unterstützen“, erklärte Vera Bonica von der Gießener „Seebrücke“. Zeitgleich zu der Gießener Veranstaltung fänden ähnliche Kundgebungen vor den anderen hessischen Regierungspräsidien statt. Bei den zahlreich vertretenen „Omas gegen rechts Gießen“ ist die 70-jährige ebenfalls Mitglied. „Eigentlich müsste jeder vernünftige Mensch heute hier gegen diese menschenverachtende Praktiken einstehen“, wirft eine ihrer betagteren Mitstreiterinnen ein.

Um welche Praktiken es sich handelt, sollte die folgende Rede verdeutlichen: „Wir schieben Menschen, die zum Teil hier geboren sind, hier einen Job und ein Umfeld haben, in Bürgerkriegsgebiete wie Syrien, Afghanistan oder Somalia ab, wo sie Elend, Krieg und Obdachlosigkeit erwarten!“, kritisierte Laura Balasus von der Marburger „Seebrücke“. Dabei hätten die Regierungspräsidien deutlichen Einfluss auf die vorherrschenden Praktiken: „Es gäbe die Möglichkeit, Arbeitserlaubnisse auszusprechen, die 18 Monate lange unmenschliche Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtungen zu verhindern oder Abschiebungen zu umgehen oder wenigstens aufzuschieben. Diese werden von den Präsidien aber nicht genutzt“, so die 24-Jährige.

Im Gegenteil dazu würde die Landesregierung und genauer das Innenministerium unter Peter Beuth (CDU) alles tun, um möglichst schnell möglichst viele Menschen abzuschieben. „Dies ist für uns kein Verwaltungsakt, sondern ein politischer Akt der Gewalt, den wir mit absoluter Solidarität mit den Betroffenen begegnen – für ein Bleiberecht und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle“, schloss Balasus. Mit Beuths Partei ging auch Norbert Sutor von der Gießener „Seebrücke“ hart ins Gericht. „Rassismus hat in der Geschichte der CDU eine lange Tradition“, konstatierte der 49-jährige Gießener. So sei angefangen bei dem durch antisemitische Aussagen aufgefallenen Ex-Kanzler Konrad Adenauer über dem ehemaligen NSDAP-Mitglied und CDU-Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger „gestern wie heute“ eine Linie des Rassismus herstellbar. „Auch Helmut Kohl verweigerte das Eingeständnis, dass Deutschland ein Einwanderungsland sei“, so Sutor weiter, außerdem sei die Union für das Scheitern eines fortschrittlichen Zuwanderungsgesetzes im Jahre 2001 verantwortlich gewesen. „Mit dem AfD-nahen Ex-Verfassungsschutzchef und CDU-Kandidaten in Thüringen Hans-Georg Maaßen rundet die Union ihr rassistisches Bild ab“, proklamierte der Aktivist.

Mit Angst versuche man „den Flüchtling gegen den Arbeitslosen, Alt gegen Jung, Deutsch gegen Ausländer gegeneinander auszuspielen, ganz nach Caesars Theorie‚ teile und herrsche‘!“, so Sutor. Den geistigen Grund für die heutigen Abschiebungen habe aber laut des „Seebrücke“-Mitglieds ein Parteimitglied anderer Couleur geebnet: „Thilo Sarrazin war und ist der geistige Brandstifter, der die Arbeit der abschiebenden Schreibtischtäter begründet hat. Dagegen müssen wir vorgehen. Für Freunde, Nachbarn, Menschen wie du und ich – für Abzuschiebende!“