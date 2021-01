Abschied in Gießen von "alter Bekannten"

Bye, bye Great Britain: Die Partner von JLU und THM im Vereinigten Königreich möchten aber nach dem Ausstieg aus Erasmus am Studierendenaustausch festhalten. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Das Angebot ist verführerisch. Und Studierende in Gießen nutzen gern die Chance, in Großbritannien eine schöne Stadt und fremde Menschen kennenzulernen. Zumal das mit dem Erasmus-Programm der Europäischen Union (EU) nun schon seit über 30 Jahren auch finanziell durchaus erschwinglich ist. Denn immerhin fallen dabei die beachtlichen Studiengebühren weg, die ansonsten auf der Insel erhoben werden. Ob Newcastle, Birmingham oder Edinburgh: Von der Justus-Liebig-Universität (JLU) aus darf dort problemlos ein Auslandssemester angestrebt werden. Die Technische Hochschule (THM) kann obendrein gar London als temporären Wohnort anbieten, um die Englischkenntnisse zu verbessern. Der Ausstieg des Vereinigten Königreiches aus der EU setzt nun aber auch diesem beliebten akademischen Programm ein Ende. Erasmus-Aufenthalte in England oder Schottland, Nordirland oder Wales werden für Studierende aus Deutschland sowie der ganzen EU nicht mehr stattfinden.

"Wir verlieren damit langjährige, sehr vertraute und leistungsstarke Partner", betont Julia Volz, Leiterin des Akademischen Auslandsamtes der JLU. Und das sei für Studierende und Forschende gleichermaßen bitter. Allerdings könne das Programm noch bis Ende März 2023 fortgesetzt werden. Bis dahin laufe die aktuelle Förderperiode. Der Brexit-Deal, der zum 1. Januar 2021 vorläufig in Kraft getreten ist, bringt also keine unmittelbaren Veränderungen für Hochschüler, die ein Auslandsjahr auf der Insel innerhalb dieser Frist schon fest eingeplant haben - falls das angesichts von Corona überhaupt in Erwägung gezogen wurde.

"Puffer für Absprachen"

Neu geregelt seien lediglich die Visa-Bestimmungen, die aber erst bei Grenzübertritten von mehr als sechs Monaten greifen. "Für uns bedeutet das einen Puffer, um dort mit unseren zehn Partneruniversitäten bilaterale Absprachen treffen zu können", erläutert Julia Volz im Gespräch mit dem Anzeiger. Und fügt hinzu: "Sie haben ebenfalls großes Interesse daran, den Austausch mit uns fortzusetzen."

Ähnlich zuversichtlich zeigt sich ihre Kollegin Julia Böcher von der THM. Schließlich sei der Ausstieg Großbritanniens aus der EU schon lange ein Thema. Deshalb habe es bereits Gespräche über künftige Kooperationen mit den fünf britischen Partnern der THM bei Erasmus gegeben. "In den nächsten Monaten werden wir sicher gemeinsame Abkommen verabschieden", sagt die Leiterin des International Office der Hochschule in Gießen.

Das älteste Bildungsprogramm der EU wurde 1987 ins Leben gerufen. Der Name erinnert an Erasmus von Rotterdam, den europäisch gebildeten niederländischen Humanisten der Renaissance, steht aber ursprünglich als Kurzwort für "EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students" - das Europäische Aktionsprogramm der Gemeinschaft für die Mobilität von Universitätsstudenten. Zunächst ausschließlich gedacht für Studierende, sind nunmehr auch Auslandsaufenthalte von Schülern, Jugendlichen, Lehrenden sowie Hochschulmitarbeitern realisierbar. Zudem umfasst das Programm etliche weitere Gelegenheiten für grenzüberschreitende Projekte, um gegenseitiges Verständnis in Europa und weltweit auszubauen.

"Keinesfalls unterschätzen"

Die Förderlinie Erasmus+ schließt neben den Hochschulen auch die Bereiche der Beruflichen Bildung, Erwachsenenbildung, Schulbildung, Jugend und Sport mit ein, wie es in einer Zusammenstellung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) zum 30-jährigen Bestehen von Erasmus heißt. Demnach profitierten europaweit zwischen 1987 und 2017 rund 4,4 Millionen Studierende von den Auslandserfahrungen, rund 650 000 von ihnen waren an deutschen Hochschulen eingeschrieben. Seitdem sind noch etliche junge Leute hinzugekommen.

"Erasmus ist tatsächlich eine alte Bekannte", beschreibt Julia Volz. "Gleichzeitig ist das jedoch nach wie vor das allerwichtigste Mobilitätsprogramm." Es gebe weltweit keinen anderen Regionalraum, der Studierenden derartige Potenziale biete. "Die Dimension der Bedeutung von Erasmus darf keinesfalls unterschätzt werden." Zumal dank Erasmus+ erstmals auch der Besuch von Partnerhochschulen außerhalb der EU gefördert werde. "Wir haben über die International Credit Mobility den Austausch mit Australien, Kolumbien oder Nordamerika organisieren können", schildert die Leiterin des Akademischen Auslandsamtes der JLU. "Das ist das Plus, das symbolisiert, dass man über den europäischen Hochschulraum hinausgehen kann."

Allerdings zeige sich an der Gießener Universität, dass ein Gastsemester für Studierende von der britischen Insel in Deutschland nicht ebenso attraktiv ist wie umgekehrt für die deutschen Kommilitonen. "Das liegt schlicht an der Sprache." Denn die meisten Studienangebote laufen auf Deutsch und die britischen Studierenden lernen das eben nicht in dem Maße, um das große Fächerspektrum nutzen zu können. "Während unsere Studierenden alle supergern auf Englisch studieren und Großbritannien ein sehr beliebtes Zielland ist." Deshalb bestehe eine deutliche Diskrepanz. "Wir haben in den vergangenen fünf Jahren zwischen 20 und 30 Studierende an unsere zehn Partneruniversitäten entsendet." Die meisten von ihnen vom Institut für Anglistik, aber auch angehende Psychologen oder Geographen. "Wir haben aber sehr geringe Incoming-Zahlen, die zwischen drei und vier Studierenden schwanken."

Auch an der THM lässt sich beobachten, dass "die Briten deutlich seltener am Erasmus-Programm teilnehmen als unsere Studierende", erläutert Julia Böcher. Immerhin hat die Hochschule im akademischen Jahr 2018/19 insgesamt 23 Studierende ins Vereinigte Königreich entsandt. Hinzu kommen "neun Mobilitäten" zu Lehrzwecken. Aufgrund von Corona sind die Zahlen 2019/20 auf zehn Studierende und drei Lehrende gesunken. Umgekehrt konnten in beiden Jahren gerade mal zwei britische Studierende an der THM begrüßt werden.

Dieses Ungleichgewicht sei auch eine Ursache dafür, dass das Erasmus-Programm aus Sicht des britischen Premiers Boris Johnson "extrem teuer" sei, erklärt Julia Volz. Ein weiterer Grund sei der Ausfall der Studiengebühren, die Austauschstudierende in Großbritannien nicht zahlen. Zwar habe der Regierungschef ein Ersatzprogramm angekündigt, das britischen Hochschülern ermöglichen soll, an den besten Universitäten der Welt - und nicht nur in Europa - zu lernen. "Ich gehe jedoch davon aus, dass britische Studierende eher englischsprachige Partnerländer bevorzugen werden." Deutschland werde bestimmt nicht die "Destination Nr. 1" sein. Gleichzeitig haben aber auch JLU und THM zahlreiche Partnerhochschulen in anderen EU-Ländern. "Wir haben über 200 Erasmus-Abkommen in Europa", berichtet Julia Volz von der JLU. Darunter eben jene zehn in Großbritannien. An der THM sind es über 70 europaweite Kooperationen, bei fünf im Vereinigten Königreich.

"Wird schwerer werden"

Beide Gießener Hochschulen haben gemein, dass sie mit der schottischen Edinburgh Napier Universität und der nordirischen University of Ulster in Coleraine zusammenarbeiten. Bei den anstehenden Gesprächen ist für Julia Volz wiederum die Gebührenfreiheit für deutsche Studierende "unser Kernanliegen". Das funktioniere indes in der Regel nur "auf Basis einer ausgeglichenen Balance". Das bedeutet im Klartext: "Wir werden sehr viel weniger Studierende entsenden können." Wenngleich in den bilateralen Abkommen durchaus unterschiedliche Vereinbarungen getroffen werden könnten.

Angesichts der jahrelangen guten Zusammenarbeit, die beide Seiten gern fortführen möchten, ist sich Julia Volz sicher, dass "wir auch weiterhin unsere Angebote für Studierendenmobilität attraktiv gestalten werden können". Daran hat auch ihre THM-Kollegin keine Zweifel. "Es wird aber erst einmal schwerer werden." Die Studierenden müssen sich nämlich um den Platz an der Partneruniversität und gleichzeitig um eine finanzielle Förderung bewerben. Beim Erasmus-Programm gehörte beides zusammen, künftig wird es - für den Aufenthalt in Großbritannien - getrennt voneinander sein, so Julia Volz. "Ich bin aber überzeugt, dass auch über 2023 hinaus einiges gehen wird."