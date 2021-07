Abschiedsfeier an der Max-Weber-Schule Gießen

Ankit Kapoor und Mia Charlotte Herzfeld mit ihren Zeugnissen. Fotos: Koppe

GIESSEN - Die Max-Weber-Schule (MWS) überreichte 93 Absolventen der Fachoberschule in den Schwerpunkten Wirtschaft und Verwaltung sowie Wirtschaftsinformatik das Zeugnis der Fachhochschulreife. Leider konnte der Abschlussjahrgang Corona-bedingt nicht gemeinsam feiern. So begrüßte Schulleiter Karsten Wilke die Schülerinnen und Schüler in zwei Gruppen und gab ihnen mit auf den Weg, nicht mit der Pandemie-Situation und der häufig verwendeten Bezeichnung "Generation Corona" zu hadern.

Wichtig sei es, optimistisch in die Zukunft zu schauen, zumal die Fachhochschulreife in beruflicher Hinsicht ein solides Fundament darstellt, welche nicht nur die Tür zur angestrebten Berufsausbildung, sondern auch in die Hochschulen und Universitäten öffnet. Auch wenn die Zukunftspläne momentan nicht immer realisierbar sind, haben die Absolventen - seiner Auffassung nach - jedoch mittelfristig gute berufliche Aussichten. In diesem Zusammenhang bedankte sich Karsten Wilke bei dem Kollegium für das erbrachte Engagement, um die Schüler angesichts eines außergewöhnlichen Schuljahres adäquat auf die zentralen Abschlussprüfungen vorzubereiten. Abteilungsleiterin Anne Koppe dankte zudem den Kollegen, die im Ostercamp die Lernenden bei der Prüfungsvorbereitung unterstützten. Jahrgangsbeste wurde Guadalupe Saliba (1,2), hervorragend schnitten auch Ankit Kapoor (1,5) sowie Mia Charlotte Herzfeld (1,4) ab. Der Jahrgangsbeste im Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik ist Witas Kerlach (1,4).