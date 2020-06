Abschluss des Erasmusprojektes

Jetzt teilen:

Giessen (red). Das fünfte und somit letzte Treffen des Erasmusprojekts "Approaching social issues by films" der Friedrich Ebert-Schule fand vom 28. Februar bis zum 5. März in der türkischen Küstenstadt Izmir statt. Mit den betreuenden Lehrkräften Björn Rückert, Irina Spiegel und Astrid Wöhrmann sowie den anderen Nationen wurden täglich in der "Oguzhan Özkaya egitim kurumlari"-Schule Workshops zum Thema "Film und soziale Probleme" angeboten und die Technik des Color Grading beziehungsweise Color Correction vermittelt, das die Optimierung und das Zusammenfügen der Filmsequenzen ermöglichte. Außerdem fanden viele weitere Aktivitäten vor Ort statt. Auch kulturell bot das Treffen einiges: Neben der Kommunikation mit den anderen teilnehmenden Nationen blieben der FES-Abordnung besonders die Führungen in den antiken Ruinen Izmirs und der Kapelle der "Virgin Mary" in Erinnerung. Die FES-Schüler zogen ein insgesamt positives Fazit aus dem letzten Erasmustreffen.