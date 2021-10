Absolventenfeier an Freier Theologischen Hochschule Gießen

34 Bachelor, 13 Master in Theologie: die erfolgreichen Absolventen. Foto: Spiecker

GIESSEN - "Wir Christen müssen wieder das Schweigen lernen." Diese Überzeugung vertrat Jörg Ahlbrecht, Referent bei Willow Creek Deutschland, vor 400 Besuchern auf der Absolvierungsfeier der Freien Theologischen Hochschule Gießen (FTH) Mitte Oktober. Gerade in den heutigen turbulenten Zeiten, die geprägt seien von Krisen und Umbrüchen, gelte es, die innere Ruhe und den Frieden in sich zu tragen, den Jesus Christus verkörpere. "Eine seiner herausragendsten Wesens-eigenschaften war die Stille und das Hören auf Gott, den Vater", so Ahlbrecht. Sie hätten ihm die Kraft verliehen für seinen Auftrag und Dienst. Im Schweigen auf Gott zu hören, sei gerade heute die entscheidende Kraftquelle für den geistlichen Dienst.

An der FTH schlossen 47 Absolventinnen und Absolventen ihr Studium ab. 34 von ihnen erhielten den Abschluss Bachelor in Theologie, 13 den Mastertitel. Gleichzeitig begannen 58 Erstsemester ihr Studium in Gießen, die zweithöchste Zahl in der Geschichte dieser Ausbildungsstätte.