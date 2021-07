„Absperren öffentlicher Plätze keine gute Lösung“

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). „Die Fallzahlen sinken und die Temperaturen steigen – da verwundert es wenig, dass viele Menschen sich wieder vermehrt draußen treffen. Und dass nach über einem Jahr ohne Partys die Feierlaune gerade unter jungen Menschen groß ist, ist mehr als verständlich“, äußert sich Alexander Wright, Fraktionsvorsitzender der Gießener Grünen, in einer Pressemitteilung der Partei. Neben der großen Mehrheit an friedlichen und rücksichtsvollen Feiernden habe es in den letzten Wochen erhebliche Probleme mit Regelverstößen, dem Zurücklassen von Abfällen, sowie Ruhestörungen und Straftaten gegeben.

Ähnlich wie bei anderen Thematiken verstärke auch in diesem Fall Corona bereits bestehende Probleme. So sei der zunehmende Wegfall von Clubs, Kneipen und Diskotheken auch vor der Pandemie bereits ein Problem gewesen. Daher möchten die Grünen dem Rückgang von Clubs entgegenwirken. Geplant ist unter anderem die Verankerung eines Nachtbürgermeisters als Vermittler zwischen verschiedenen Akteuren sowie eine Reform des Vergnügungsstättenkonzepts. Letzteres erschwert das Eröffnen neuer Clubs in großen Bereichen der Stadt.

Auch möchten die Grünen in einem partizipativen Prozess einen Weg finden, wie privat organisierte und unkommerzielle Musikveranstaltungen unter freiem Himmel legal stattfinden können. Denkbar wäre eine Satzung, die sogenannte Spontanparties an festgelegten Orten erlaubt. „Dabei muss selbstverständlich der Naturschutz, die Sicherheit, sowie die Interessen von Anwohner gewährleistet werden,“ stellt Wright klar. „Das Absperren öffentlicher Plätze ist aus unserer Sicht keine gute Lösung“, so Wright. Es führe lediglich zu einer Verschiebung des Problems, wie man am Vorplatz des Unihauptgebäudes gesehen habe. Deswegen spricht sich Alexander Wright auch gegen die Idee der „positiven Verdrängung“ durch Gastronomie auf dem Platz aus. Es gelte vielmehr das berechtigte Interesse vieler Gießener, sich draußen zu treffen, ernst zu nehmen und gemeinsame Lösungen zu finden.