Abstimmen für die besten Tänzer der Region

Gießen (red). Wegen der Corona-Krise hat die DAK-Gesundheit in diesem Jahr die DAK-Dance-Challenge anstelle des Dance-Contest gestartet. Mit dem Online-Wettbewerb konnte Tanzen als gesunde Bewegung trotz Einschränkungen gefördert werden und mehr als 1000 Tänzer nahmen teil. In Kürze fällt die Entscheidung, welches die besten Choreografien in Hessen sind: Ab sofort bis 28. Juni kann online abgestimmt werden. Unter den insgesamt 87 aus dieser Region sind fünf Tänzer aus dem Kreis Gießen. Die besten Acts werden anschließend von einer Fachjury bewertet. In drei Alterskategorien werden so Regionalsieger ermittelt. Danach werden in einer weiteren Abstimmung per Internet aus den Regionalsiegern die Bundessieger bestimmt. Das schnelle "Umswitchen" auf den Online-Wettbewerb hat sich für alle Beteiligten gelohnt. "Obwohl Tanzschulen geschlossen waren und Trainingseinheiten in Vereinen ausfielen, bringt die Dance-Challenge trotz Corona Schwung in das Leben der Kinder und Jugendlichen", sagt Manuel Höres von der DAK-Gesundheit in Gießen. "Jetzt sind wir gespannt, welche Tänzer aus unserer Region die beste Performance abgeliefert haben."

Damit es gerecht zugeht, werden die jeweils besten Teilnehmer in den Alters-Kategorien Kids (7 bis 11 Jahre), Young Teens (12 bis 16 Jahre) und Teens (ab 17 Jahre) ermittelt. Bundesweit wird je Kategorie im August ein Sieger online ermittelt. Attraktive Sachpreise winken den Regionalsiegern und die drei Top-Tänzer in Deutschland werden zu einem professionellen Videodreh eingeladen.

Das Online-Voting und alle Infos gibt es unter www.dak-dance.de und unter #dakdancechallenge.