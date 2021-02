Abstrakt und voller Klarheit

Jetzt teilen:

GIESSEN - Zwei miteinander konkurrierende Logos - das wollte die Herderschule in Gießen ändern. Ein öffentlicher Wettbewerb für Hochschulen sollte zu einem einheitlichen und identitätsstiftenden Erscheinungsbild beitragen. Den haben jetzt die beiden Studierenden Sophie Stillig und Timo Strüber von der Fakultät Gestaltung an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK), Hildesheim, gewonnen.

Das neue Logo soll die Herderschule zukünftig sowohl auf interner Ebene als auch in der Öffentlichkeit repräsentieren und in diesem Sinne in visueller Hinsicht identitätsstiftend wirken. Außerdem soll das Logo die Einrichtung als bedeutende, regional und weltweit kooperierende Bildungsinstitution mit dem Standort Gießen in der öffentlichen Wahrnehmung verankern. "Unser eingereichtes Logo für den Design-Wettbewerb der Herderschule Gießen hat die Jury durch Abstraktion und Klarheit überzeugt. Durch die abstrahierte Darstellung der drei Schwerpunkte des Gymnasiums und ihrer Anordnung bekommt die Bildmarke die Anmutung eines Wappens", erklärt das Duo. In Kombination mit dem Schulnamen ist ein einprägsames und identitätsstiftendes Erscheinungsbild für die Herderschule entstanden.

Anwendung finden soll das Logo auf schulischen Dokumenten, als Briefkopf im Schriftverkehr, für den Internetauftritt der Schule, auf Plakaten, Flyern, Prospekten, Trikots oder ähnlichen Informationsträgern sowie als großformatiges Emblem am Schulgebäude.

Mit dem Gewinn des Wettbewerbs ist für Sophie Stillig und Timo Strüber auch ein Preisgeld verknüpft.