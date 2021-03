Acht Stimmen fehlen in digitaler Urne an THM in Gießen

Kaum Spannung im einstigen Kinosaal: Beide Vizepräsidenten erreichen im ersten Wahlgang die erforderliche Stimmenmehrheit im Erweiterten Senat. Foto: Helwig

GIESSEN - Die Aufgabe ist ehrenvoll und von weitreichender Bedeutung. Schließlich gilt es, nicht nur die Führungsriege der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) zu wählen, sondern damit gleichsam über die eigenen Vorgesetzten abzustimmen und ihnen womöglich auch einen Denkzettel zu verpassen. Damit haben die 34 Mitglieder des Erweiterten Senats, dessen Befugnisse ansonsten mehr als überschaubar sind, freiwillig beachtliche Verantwortung übernommen. Denn über die Zusammensetzung der Gremien wird innerhalb der gesamten Hochschule wiederum per Kreuzchen entschieden. Die Wahl der beiden Vizepräsidenten für IT-Infrastruktur sowie für Strategische Bauplanung scheint allerdings nicht bei allen Stimmberechtigten auf allzu großes Interesse gestoßen zu sein - obwohl dafür noch nicht einmal die Anreise nach Gießen erforderlich war.

Erstmals in der THM-Geschichte fand die Zusammenkunft virtuell und das Votum online statt. Kandidaten und Wahlvorstand, Präsidium samt Technikern und wenigen Zuschauern trafen sich im ehemaligen Roxy-Kino. Alle anderen - inklusive Hochschulöffentlichkeit - waren per Videoschalte auf der überdimensionalen Leinwand mit dabei. Und trotz all dieser Bemühungen kamen für beide Abstimmungen jeweils nur 26 Wahlzettel in der digitalen Urne zusammen. Das erstaunt um so mehr, als an der THM in der Vergangenheit Wahlen zum Präsidium nicht immer erfolgreich verlaufen, sondern durchaus öffentlichkeitswirksam geplatzt sind. Das Motto müsste folglich lauten: Jede einzelne Stimme zählt.

"Weg vom Papier"

IT-Experte Prof. Peter Hohmann erzielte 18 Mal Ja und sieben Mal Nein, bei einer Enthaltung. Überzeugender war das Resultat von Architekt Prof. Dirk Metzger, für den 23 Wahlberechtigte votierten, drei konnten sich nicht für den 58-Jährigen begeistern. Dass beide Ergebnisse damit eindeutig ausfielen, hängt auch mit der Wahlordnung der THM zusammen. Wenn über den Chef entschieden wird, muss der Gewinner "die Mehrheit der Stimmen der gesetzlichen Mitglieder des Senats auf sich vereinen". Egal also, wie viele Wahlberechtigte abwesend sind; 18 Ja-Stimmen sind das Minimum. Bei den nicht hauptamtlichen Vizepräsidenten sind die Vorschriften nicht ganz so rigide. Sie können sich freuen, wenn sie "die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder des Senats" erhalten. Demzufolge wurde auch Peter Hohmann eindeutig in seinem Amt bestätigt.

Bevor sich beide Kandidaten mit ihren eigenen Ideen präsentierten, rührte zunächst THM-Präsident Matthias Willems engagiert die Werbetrommel für seine beiden Vize und - wie sich im Nachhinein herausstellen sollte - auch für sich selbst. Nach der Wiederwahl von Hohmann und Metzger teilte der 57-Jährige nämlich mit, dass auch er den sprichwörtlichen Hut in den Ring werfen und sich im Herbst um eine zweite Amtszeit bewerben möchte (der Anzeiger berichtete).

"Wir als THM haben eine enorme Leistung vollbracht, um diese Pandemie bestmöglich zu bewältigen", betonte der Präsident selbstbewusst und schickte seinen Dank in die analoge und digitale Runde. "Wir als Hochschule haben das dank Ihres Einsatzes hervorragend gemanagt." Auch das Präsidium habe gemeinsam mit dem Krisenstab, zu dem regelmäßig auch Studierendenvertreter zählten, eine sehr gute Atmosphäre geschaffen und vertrauensvoll kooperiert. "Das Präsidium ist in dieser Zeit weiter zusammengewachsen." Aus diesem Grund soll das Miteinander auch fortgesetzt, die Amtszeit der beiden Vizepräsidenten also verlängert werden. Immerhin hätten sich Peter Hohmann und Dirk Metzger in ihren Positionen bewährt und die THM "sehr gut vorangebracht". Dann durften auch die Kandidaten nacheinander in alphabetischer Reihenfolge ans Mikrophon. Offenkundig hatten sie zuvor ihre Präsentationen aufeinander abgestimmt, denn mit Zeitstrahl, Graphiken und einigen Schlagwörtern zu den Aufgabengebieten blickten sie erst zurück, fassten den Ist-Stand zusammen und formulierten die Herausforderungen für die Zukunft. "Mir haben die vergangenen drei Jahre Freude gemacht", versicherte Peter Hohmann. Und fügte scherzend hinzu: "Es war nicht so, dass ich mich immer quälen musste." Seine Vorstellung war gespickt mit reichlich Abkürzungen, technischen Fachbegriffen und kleinteiligen Projektfolien. Dabei gerieten seine Ausführungen dank "Spinnennetz" und Reifegradbewertung mitunter wenig anschaulich und letztlich sehr detailliert. Als Erfolg habe er verbuchen können, dass die THM in den nächsten vier Jahren acht Millionen Euro aus dem Digitalpakt des Landes erhalte, um damit die Handlungsfelder der Digitalisierung mit den verschiedenen Partnern in ganz Hessen voranzutreiben. Dabei habe der Cyberangriff auf die Systeme der Justus-Liebig-Universität (JLU) eindrucksvoll unterstrichen, wie wichtig Informationssicherheit sei. In den nächsten drei Jahren möchte der 60-Jährige vor allem Impulse im Bereich Campusmanagement und Datenmanagement setzen - nach dem Motto "Weg vom Papier". Stolz ist der Professor am THM-Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaft und Informatik in Gießen auch darauf, dass "wir kein Projekt durchgeführt haben, bei dem wir richtig eingebrochen sind".

In der anschließenden, beachtlich kurzen Fragerunde bekräftigte der Vizepräsident für IT, dass die Hochschule nach der Pandemie sicherlich nicht zu 100 Prozent zum Status vor Covid-19 zurückkehren werde. Zumal er von seinen Studierenden erfahren habe, dass sie "Vorlesungen aus der Konserve" durchaus zu schätzen wissen, aber in den Übungen "den Kontakt haben wollen". Aufhorchen ließ der Einwurf eines studentischen Vertreters im Erweiterten Senat, der sich über den rüden Umgangston des IT-Service (ITS) beklagte. "Die Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe, sind sehr schlecht." Von keiner Abteilung sei er in den vergangenen vier Jahren derart herablassend behandelt worden. "Das ging bis zum Anbrüllen am Telefon." Peter Hohmann entgegnete, dass die Organisationsstruktur beim ITS aufwändig umgebaut worden, ein solches Verhalten indes "unentschuldbar sei". Während er dafür plädierte, diese Diskussion außerhalb der Wahlversammlung fortzusetzen, versicherte ein anderer Senator, dass er im Kontakt mit der Servicestelle "genau die gegenteilige Erfahrung" gemacht habe.

Deutlich anschaulicher konnte Dirk Metzger nach der Wiederwahl des Präsidiumskollegen seinen Arbeitsbereich präsentieren, da Bauwerke selbstredend sichtbarer sind als virtuelle Informationssysteme. Vorbereitet werde am Standort Friedberg der Ausbauabschluss der "Housing Area" sowie die Erweiterung und Sanierung der Mensa. "Außerdem wollen wir Ordnung schaffen." Im Klartext: Die Campusmitte arrondieren und die Wilhelm-Leuschner-Straße neu ordnen.

"Anbrüllen am Telefon"

Auch der Campus Wiesenstraße am Hauptstandort soll abgerundet werden und auf dem Platz zwischen den Hochhäusern A und C ein Hörsaalgebäude mit Lernflächen entstehen. Parallel dazu laufen die Planungen zum "Siesmayer Carree", die noch nicht abgeschlossen seien. In Gießen soll ebenfalls die Mensa vergrößert und obendrein die Fassade des Gebäudes A saniert werden. Ein Problem aber bleibe: "Selbst wenn wir alle Flächen an der THM jetzt nutzen würden, hätten wir noch ein gigantisches Flächendefizit."

Als größte Herausforderungen sieht der 58-Jährige den Ressourcenverbrauch der Hochschule und die Nachhaltigkeit. "Das ist ein Querschnittsthema, das wir nur gemeinsam lösen können." Im Hessischen Hochschulpakt ist die Etablierung von "Green Offices" vorgegeben und bis 2023 sollen ein erster Nachhaltigkeitsbericht sowie danach eine entsprechende THM-Strategie vorgelegt werden. Angepackt werden müsse dabei das Thema "Dienstreisen", diese Mobilität sorge nämlich für den größten Kohlendioxid-Ausstoß.

Wir wollen einen Prozess starten, an der Zukunft der THM zu arbeiten", verdeutlichte Metzger. Denn es sei davon auszugehen, dass die Studierendenzahlen mittelfristig sinken. Angesichts der steigenden digitalen Offerten von Fernhochschulen müsse die THM ein attraktives Gegenangebot vorweisen. "Und dazu zählen auch moderne Räume, in denen wir uns austauschen können." Ob dazu tatsächlich auch große Hörsäle mit ansteigenden Sitzreihen gehören, werde sich zeigen. Womöglich entpuppen sich diese nach der Pandemie schnell als "Dinosaurier".