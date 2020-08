Adenauer-Brücke in Gießen: Gehweg wird erneuert und Geländer erhöht

Die Konrad-Adenauer-Brücke ist marode. Foto: Mosel

Giessen (red/bl). Das Tiefbauamt repariert an der Konrad-Adenauer-Brücke den Gehwegbelag und erhöht das Geländer. Denn es seien im Bereich der nördlichen Brückenkappe "ganz erhebliche Belagsschäden entstanden, die dringend instandgesetzt werden müssen", teilt die Stadt mit. Der Fußweg zwischen Lahnstraße und Schlachthofstraße/An der Hessenhalle müsse wieder sicher begehbar sein. Zugleich könne der Weg über die Brücke dann auch für den Radverkehr in beiden Richtungen freigegeben werden, sobald die Schäden behoben sind und das zusätzliche Geländer angebracht ist. Für Radfahrer handele es sich um eine der wichtigsten Verbindungen zwischen angrenzenden Kommunen, der Weststadt und insbesondere dem Bahnhof in Gießen, verdeutlicht Bürgermeister Peter Neidel. "Und da die neue Konrad-Adenauer-Brücke mit beidseitiger Radverkehrsführung noch Jahre nicht zur Verfügung stehen wird, wird Geld für eine verkehrssichere Zwischenlösung in die Hand genommen." Sämtliche Bauarbeiten übernimmt der Bauhof des Tiefbauamtes. Dazu sei es jedoch erforderlich, die Richtungsfahrspur stadteinwärts zu sperren. Die Umleitung ist über die Rodheimer Straße und die Sachsenhäuser Brücke eingerichtet. Auch Fußgängern sei es nicht gestattet, währenddessen die Adenauer-Brücke zu benutzen. Die Verkehrsführung wird ab dem heutigen Samstag, 8. August, bis Freitagnachmittag, 14. August, geändert.

Im vergangenen Oktober hatte die Stadt angekündigt, dass als Baubeginn für die marode und künftig vierspurig geplante Adenauer-Brücke nun das Jahr 2022 angestrebt werde. Die Gesamtkosten liegen bei knapp 22,1 Millionen Euro, 70 Prozent davon trägt das Land Hessen. Langwierige Sperrungen könnten vermieden werden, weil zunächst südlich eine neue, zweispurige Brücke mit Radweg entsteht. Ist diese fertig und kann befahren werden, wird das jetzige, aus dem Jahr 1970 stammende Bauwerk abgerissen und ersetzt. Beide Brückenteile werden danach miteinander verbunden.