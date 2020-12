Adventskalender des Philharmonischen Orchesters Gießen

Blechbläser sorgten für den Auftakt des digitalen Adventskalenderprogramms. Symbolfoto: dpa

GIESSSEN - Auch das Philharmonische Orchester Gießen ist in diesen Tagen der geschlossenen Theater zum öffentlichen Nichtstun verurteilt. "Dabei wollen wir doch alle spielen", sagt Kurt Förster, Posaunist und Mitglied des Orchestervorstands. So haben sich die Mitglieder des Klangkörpers kurzerhand dazu entschlossen, in Eigenregie einen digitalen Adventskalender mit kleinen Musikstücken von zwei bis drei Minuten Länge zu füllen. Täglich um 18 Uhr öffnet sich dazu der Vorhang in ihrem Youtube-Kanal - bis zum 24. Dezember.

Und gleich der Auftakt ihres digitalen Programms kann sich hören lassen. "Blech-out - für 8 Blechbläser" lautet der Titel des Stücks von Orchestermitglied Alvaro Artunedo. Für jeden Zuschauer am heimischen Bildschirm zu sehen sind die acht am digitalen Auftakt beteiligten Musiker auf einem Split Screen. Aus den eigenen vier Wänden steuern sie ihren jeweiligen Part zu dem temperamentvollen Klangerlebnis bei. Die Reaktionen auf diesen speziellen ersten Online-Auftritt fielen schon einmal vielversprechend aus. "Ich vermisse euch", kommentiert "MrGrauz" das Zusammenspiel auf Youtube. "Ein sehr gelungenes erstes Türchen", schreibt Antje Franzen. "Was für ein Spaß in diesen komischen Zeiten", freut sich Martin Gärtner über das musikalische Lebenszeichen des Orchesters. Und auch der zur Untätigkeit verdammte neue Gießener Generalmusikdirektor Florian Ludwig meldete sich auf Youtube zu Wort: "Bravi Blechi", lobte er - und schickte zur Bestätigung gleich noch drei Ausrufezeichen hinterher. Wer sich künftig ebenso einschalten mag: Während der Livestreams lässt sich auch mit anderen Zuschauern chatten.

Auf der Couch

Die Auswahl der Stücke und die jeweilige Besetzung gestalten sich von Kalendertürchen zu Kalendertürchen unterschiedlich, berichtet Kurt Förster vom Orchestervorstand. Zu hören sein werden Holz- und Blechbläser sowie Streicher in jeweils kleinen Besetzungen oder auch einmal solo. Das Programm ist abwechslungsreich und genreübergreifend, "mal klassisch, mal jazzig, unterhaltsam und witzig", kündigt Posaunist Alexander Schmidt-Ries an. Er selbst saß zusammen mit Sängerin Irina Ries auf der Couch, als sie am 2. Dezember den zweiten Clip für ihren Youtube-Kanal aufnahmen. Die Wahl des Duos fiel auf "Ich liebe dich" des Wiener Chansonniers Georg Kreisler.

Wie das komplette Programm bis zum 24. Dezember aussehen wird, weiß Orchestervorstand Kurt Förster derzeit nicht zu sagen. "Das ist noch gar nicht alles festgelegt." Auch ob es über den digitalen Adventskalender hinaus weitere kleine Programme wie etwa die Balkonauftritte während des ersten Lockdowns im Frühjahr geben wird, ist laut Förster ungewiss. Er selbst hat damals eine Wunschliste seiner Nachbarn per Whatsapp erhalten und manche dieser Stücke unter freiem Himmel auf der Posaune gespielt. Doch das nasskalte Winterwetter bietet dafür nicht gerade die besten Bedingungen. Froh ist der Profimusiker jetzt, "dass wir mit dem Adventskalender endlich wieder etwas machen, endlich wieder etwas auf die Beine stellen können". So wolle sich das Orchester dem Publikum auf diese Weise auch in theaterlosen Zeiten musikalisch in Erinnerung rufen.

Das nächste Adventsstück des Philharmonischen Orchesters steht heute Abend auf dem Programm. Um 18 Uhr öffnet sich der virtuelle Vorhang für Leonard Bernsteins "Elegy for Mippy II".