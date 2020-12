Adventskalenderfür Pflegekräfte

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Post Niederlassung Gießen hatten sich kurzfristig entschlossen, den Pflegekräften der Intensivstationen am Universitätsklinikum Gießen und Marburg eine kleine Freude zu machen: Sie spendeten 60 Adventskalender und zwei Präsentkörbe, prall gefüllt mit Obst, Nüssen und süßen Leckereien an die Pflegekräfte des UKGMs an beiden Standorten.

"Als Postler hat man es momentan wirklich in keinem Bereich einfach und die Belastung ist für alle enorm. Egal ob in der Zustellung, im Briefzentrum oder der Verwaltung. Viele stoßen täglich an ihre Grenzen. Dieser Starkverkehr übertrifft alle bisherigen, und ein Rekord jagt den Anderen. Und doch gibt es Berufe, die es in der jetzigen Zeit noch schwerer haben. Zum Beispiel die Pflegekräfte der Intensivstationen. Kontaktloses Arbeiten ist ihnen nicht möglich und die psychische Belastung ist teilweise kaum auszuhalten", heißt es zur Begründung in einer Pressemitteilung.

So war die Freude auf den Intensivstationen groß und alle waren sich einig: "Eine gelungene Aktion".