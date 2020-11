Agenda-Gruppe Mobilität stellt Anregungen zum Busnetz Gießen vor

Früher gab es die Umfahrungsmöglichkeit von der Carlo-Mierendorff-Straße über die Wilhelm-Leuschner-Straße zur Westschule (links) in der Paul-Schneider-Straße. Jetzt steht dort ein Wohnhaus Foto: Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Was spricht dagegen, auf der Stadtbus-Linie 1 die Gelenkbusse nur bis zur Haltestelle Brüder-Grimm-Schule-Süd in Klein-Linden fahren zu lassen, um von dort Solo-Busse weiter nach Allendorf und Lützellinden einzusetzen? Mit vielen derartigen Fragen beschäftigte sich die Agenda-Gruppe Mobilität im Hermann-Levi-Saal des Rathauses, um Empfehlungen an den Agenda-Rat weiterzuleiten und unabhängig davon als Stellungnahme zum städtischen Nahverkehrsplan einzureichen. Unter der Moderation von Michael Bassemir trug Reinhard Bayer die Vorschläge vor. Wegen befürchteter Umsteigeproblematik der Fahrgäste, die weiterfahren wollen, wurde dieses Ansinnen abgelehnt.

Dagegen traten die Anwesenden für eine neue Busverbindung zwischen Hüttenberg-Rechtenbach (mehr als 4000 Einwohner) sowie Lützellinden ein. Der derzeitig von der Linie 1 nur als Wendepunkt und Betriebshaltestelle genutzte Standort am Gewerbegebiet Lützellinden-Autohof soll "sofort" für Fahrgäste zum Ein- und Ausstieg freigegeben werden, da dort ein offensichtlicher Bedarf bestehe.

Mehrere Linien

Haltestellen, an denen mehrere Linien aus unterschiedlichen Richtungen in die gleiche Richtung weiterverkehren, sollen nach der Einmündung angelegt werden. Dies so an der Haltestelle Wetzlarer Straße in Klein-Linden, nicht jedoch an der Haltestelle Hardtallee in der Rodheimer Straße (Linie 7, 12, 24). Dort übernehme die Haltestelle Hessenhalle in 150 Meter Entfernung diese Funktion, sodass eine Neuanlage im Bereich der Einmündung Lehmweg noch näher an dieser Haltestelle läge und deshalb nicht zu rechtfertigen sei. Angeregt wurde, das Gewerbegebiet West mit dem südlichen Teil Heuchelheims bustechnisch zu verbinden. Die Möglichkeit einer direkten Verbindung über den Kropbach wurde wegen der zu geringen Tragfähigkeit der Brücke verworfen.

Die Buslinien nach Biebertal (41, 42) sollen auch am Wochenende im Stundentakt verkehren und an der Haltestelle Mühlstraße die Anschlüsse zu den Zügen am Bahnhaltepunkt Richtung Marburg hergestellt werden. Verbessert werden soll der Anschluss am Gießener Bahnhof von und nach Frankfurt. Kritisiert wurde, dass die früheren "Bahnbus"-Linien mit den Ankunftszeiten der Bahn am Bahnhof nach wie vor besser vertaktet seien als die der ehemaligen "Postbus"-Linien. Bei der Linie 24 wurde unter Einschluss der Wetzlarer Linie 240 für einen gemeinsamen Umlauf votiert, woraus sich ein ganztägiger 30-Minuten-Takt zwischen Gießen und Wetzlar ergebe; sowie ein 15-Minuten-Takt zwischen Gießen und Kinzenbach-Kirche.

Bei den Linien 800, 801 und 802 wird eine Wiederinbetriebnahme der Haltestelle am Kommunalen Gebietsrechenzentrum (ekom21) vorgeschlagen, um das neue Wohngebiet am Werner-Gleim-Deich anzubinden und um den früheren 15-Minuten-Takt wiederherzustellen. Hierfür soll die Wilhelm-Leuschner-Straße Richtung Wettenberg wieder für Busse befahrbar gemacht werden. Es soll geprüft werden, ob an der Einmündung Alter Krofdorfer Weg, Carlo-Mierendorff-Straße, Wilhelm-Leuschner-Straße eine Wendeplatte für die Busse hergestellt werden kann, die in der Weststadt enden oder wenden. Die Umfahrungsmöglichkeit von der Carlo-Mierendorff-Straße über die Wilhelm-Leuschner-Straße zur Westschule in der Paul-Schneider-Straße war, so wurde argumentiert, stark verengend zugebaut worden und die Wendeplatte vor der Westschule sei zu klein.

Wendeplatte zu klein

Die Fragen zum Anstieg der Fahrgastzahlen und zur Neukonzeptionierung des Busnetzes mit Kompletterhebung der Fahrgastwege und einer Einwohnerbefragung wurden zurückgestellt, da derzeit aufgrund der Corona-Beschränkungen und baustellenbedingten Umleitungen fast aller städtischen Buslinien keine zuverlässigen Daten erhoben werden könnten.