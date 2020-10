Agentur für Arbeit Gießen: Leichte Erholung auf dem Arbeitsmarkt

Jetzt teilen:

Giessen (red). Nachdem die Arbeitslosigkeit im Bezirk der Agentur für Arbeit Gießen fünf Monate in Folge gestiegen war, hat sich die Lage im September etwas entspannt, wie die Behörde mitteilt. Insgesamt waren 19500 Menschen erwerbslos gemeldet. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber August von 737 Personen. Die Quote sank um 0,2 und liegt aktuell bei 5,2 Prozent. Im September vor einem Jahr waren 3421 Arbeitslose weniger bei der Gießener Behörde registriert. Die Arbeitslosenquote lag damals bei 4,3 Prozent.

Mehr Stellen

"Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist sehr positiv", kommentiert Eckart Schäfer, Leiter der Arbeitsagentur Gießen, die neusten Zahlen. "Junge Menschen unter 25 Jahren haben davon besonders profitiert. Auch dass die Zahl der sowohl unbesetzten und auch neu gemeldeten Arbeitsstellen wieder gestiegen ist, freut uns. Dies deckt sich mit den derzeitigen Prognosen der deutschen Wirtschaftsinstitute und des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Für eine Prognose der weiteren Entwicklung ist es jedoch noch zu früh." Eine Anzeige auf Kurzarbeit haben 63 Betriebe im Bezirk der Gießener Arbeitsagentur im September gestellt. Dies entspricht einem leichten Anstieg gegenüber August, allerdings waren jetzt weniger Beschäftigte davon betroffen, als noch einen Monat zuvor. Seit Jahresbeginn haben insgesamt 6478 Betriebe eine entsprechende Anzeige gestellt. Bis zu 72 102 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Menschen sind oder waren davon betroffen.

Die Zahl der Menschen in der sogenannten Unterbeschäftigung im engeren Sinne ist im September zurückgegangen: 25730 Menschen waren registriert, 605 weniger als noch einen Monat zuvor. Ein Jahr zuvor waren noch 2888 Personen weniger verzeichnet.

Durch eine vermehrte Meldung von unbesetzten Arbeitsstellen hat sich die Situation auf dem Stellenmarkt etwas entspannt, eine Zurückhaltung der Arbeitgeber ist jedoch nach wie vor erkennbar. Den Arbeitsagenturen sowie den Jobcentern des Kreises Gießen und der Wetterau meldeten Arbeitgeber im abgelaufenen Monat insgesamt 1203 neue Stellen. Dies waren 435 Stellen oder gut 26 Prozent weniger als im September des Vorjahres, dennoch ist der Stellenbestand erstmals seit Beginn der Corona-Krise wieder gestiegen.

Nach Geschlechtern betrachtet hat sich die Arbeitslosigkeit beiderseits positiv entwickelt. Die Zahl der arbeitslosen Männer und Frauen ist zurückgegangen: Im September waren im Gießener Bezirk 11257 Männer erwerbslos gemeldet, 395 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 und liegt nun bei 5,7 Prozent. 8243 Frauen waren im jetzt abgelaufenen Monat bei der Arbeitsagentur Gießen arbeitslos gemeldet. Einen Monat zuvor waren es noch 342 mehr. Die Arbeitslosenquote der Frauen sank um 0,2 auf nun 4,7 Prozent. Bei einer Betrachtung nach den Altersgruppen ist für den September festzustellen, dass beide Personengruppen vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitiert haben. 2075 junge Menschen unter 25 Jahren waren bei der Arbeitsagentur Gießen registriert. 170 Jugendliche weniger als im August. 5963 Ältere waren im September im Gießener Agenturbezirk gemeldet, 58 weniger als im Vormonat.

23 Betriebe

Bei der Betrachtung der Arbeitslosenzahlen nach Regionen zeigte sich der September von seiner schönen Seite: In allen zum Bezirk der Arbeitsagentur Gießen gehörenden Landkreise ist die Zahl der Arbeitslosen zurückgegangen. Am deutlichsten im Landkreis Gießen. Hier waren im September insgesamt 9035 Menschen erwerbslos gemeldet, 377 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank um 0,3 auf nun 6,1 Prozent. Im Vorjahresmonat lag die Quote bei 5,3 Prozent. 23 Betriebe haben im September eine Anzeige auf Kurzarbeit eingereicht, von der insgesamt bis zu 462 Beschäftigte betroffen waren. Rechnet man die Anzeigen von März bis August hinzu, sind im Landkreis Gießen 2513 Betriebe und bis zu 30252 Personen betroffen.