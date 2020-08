Aktennotiz mit lautstarken Folgen in Gießen

Strenge Sicherheitsmaßnahmen: Ein Angeklagter wird im "externen Sitzungssaal 2" von den Handschellen befreit. Foto: dpa

GIESSEN. Für den großen Auftritt hat Till Gutsche offenkundig ein Faible. Über das Parkett der Kongresshalle eilt der Rechtsanwalt stets festen Schrittes sowie meist mit leicht ausgebreiteten Armen. Womöglich, um ob des glatten Bodens nicht ins Straucheln zu geraten. Mit besonderer Vorliebe scheint er obendrein regelmäßig Bemerkungen des Vorsitzenden Dr. Klaus Bergmann zu kommentieren, auf vermeintliche Versäumnisse im Prozess gegen sieben Männer wegen des Online-Drogenshops "Chemical Revolution" hinzuweisen oder mit leicht aggressivem Unterton immer wieder eine Unterbrechung "zwecks Besprechung eines Antrags mit dem Mandanten" einzufordern. Dabei hält der Jurist den Grad der "Besorgnis der Befangenheit" der Neunten Strafkammer am Landgericht Gießen - zumindest bislang - nicht für hoch genug, um Entsprechendes zu formulieren. Die Aussetzung des Verfahrens aber begehrt er am dritten Verhandlungstag ebenso lautstark wie die "Beiziehung" einer vermutlich wenig bedeutsamen Akte, die sich nicht unter den immens umfangreichen Unterlagen befindet. Hilfsweise möchte sich der Verteidiger des Hauptangeklagten auch mit einer dreiwöchigen Prozesspause zufriedengeben, um das - schnellstens herbeizuschaffende - Schriftgut zu studieren. Nun kommt es zwar weder zu dem einen noch dem anderen, doch ein missverständliches Schreiben der Generalstaatsanwaltschaft bedarf gleichwohl alsbald einer näheren Erläuterung.

Beim ermittelnden Surfen in Internet und Darknet sei er Anfang Januar 2018 in seinem Büro auf den virtuellen Laden von "Chemical Revolution" gestoßen, berichtet ein Kommissar des Bundeskriminalamtes (BKA) in Wiesbaden. Schließlich sei es seine Aufgabe, "nach solchen Händlern Ausschau zu halten". Bilder des reichhaltigen illegalen Angebots habe der 25-Jährige ebenfalls zufällig entdeckt und nach der Einleitung eines Verfahrens auch prompt einen Testkauf vorgenommen.

Im weit entfernten Brandenburg an der Havel wiederum konnte Ende Januar ein 30-Jähriger dingfest gemacht werden, der sich als Paketfahrer einen einträglichen Nebenverdienst durch das Abfangen von Bestellungen verschafft hatte und gegen den gleich zwei Haftbefehle vorlagen. Die Aussicht auf längere Zeit fern der Freiheit hat den jungen Mann anscheinend zum Plaudern veranlasst. In der Hoffnung auf Hafterleichterungen berichtete er den zweifellos überraschten Polizisten von dem kriminellen Geschäftsmodell namens "Chemical Revolution". Und weil die Kollegen des BKA ihr Engagement bezüglich des Drogen-Onlineshops auf den üblichen Wegen des "Informationsaustauschs" zwischen den Bundesländern kundgetan hatten, erhielten sie schnellstens Nachricht aus dem Osten. Der "singende" 30-Jährige teilte auch freimütig die Adressen der von ihm an mehreren Orten angemieteten Ferienwohnungen und einer Garage mit, in denen er die Drogen versandfertig verpackt und zwischengelagert hatte. Das war nämlich nach eigenen Angaben sein Job, der ihm von seinem Chat-Kumpel "Joko" zugewiesen worden sei. Und der soll nach Überzeugung der Strafverfolger der Hauptangeklagte sein.

Till Gutsche scheint die Darstellung des BKA-Beamten allerdings in Zweifel zu ziehen. Zumal auf den ersten Seiten der Ermittlungsakte der schriftliche Hinweis der Generalstaatsanwaltschaft aus dem Januar 2017 auftaucht, dass "Chemical Revolution" ein "Folgeverfahren" aus einem anderen Komplex sein soll - versehen mit zwei Aktenzeichen: eines der Staatsanwaltschaft Gießen und eines der Zentralstelle für Internetkriminalität (ZIT). Die Neunte Strafkammer kann in der Mittagspause klären, dass es sich dabei um einen ganz anderen Fall handelt: den Darknet-Marktplatz "Hansa-Market", der am 20. Juli 2017 dichtgemacht wurde. Die mutmaßlichen Betreiber kamen in Untersuchungshaft. ",Chemical Revolution' war nicht bei ,Hansa-Market' aktiv", betont der BKA-Beamte. Zumal die Schließung des einen und die Eröffnung des anderen verbotenen Vertriebs zeitlich nicht zusammenpassen. Der Vorsitzende Bergmann gibt der Generalstaatsanwaltschaft trotzdem auf, diese Akte "unverzüglich zur Verfügung zu stellen".

"Bei ,Chemical Revolution' handelt es sich nicht um ein Folgeverfahren von Hansa-Market", erläutert unterdessen ZIT-Pressesprecherin Dr. Julia Bussweiler auf Anfrage des Anzeigers. "Zwischen den beiden Komplexen sind nach derzeitiger Prüfung keine Berührungspunkte bekannt." Zunächst habe die Staatsanwaltschaft Gießen die Ermittlungen geführt, später dann die ZIT. Das zog wie üblich zwei Aktenzeichen nach sich. Wie es zu der widersprüchlichen Notiz gekommen ist, wird sicherlich am vierten Verhandlungstag erneut diskutiert.

Fest steht schon jetzt: Auch die Anmietung der Ferienwohnung in Ortenberg "war ein Zufall", so der 30-Jährige. Und der Vorsitzende ergänzt: "Das ist der Zufall, warum der Prozess hier in Gießen ist." Dort wurden bei der Durchsuchung 15,6 Kilogramm Amphetamin-Paste, 5,6 Kilo Cannabis, 1,9 Kilo Ecstasy und acht Kilo Amphetamin-Pulver entdeckt. Dazu Briefmarken, Versandmaterial und eine Waage. Der Prozess wird fortgesetzt.