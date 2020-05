Aktion der "Seebrücke"

Jetzt teilen:

Giessen (red). Menschenrechte gelten gerade in Krisenzeiten für alle Menschen - ohne Ausnahme, das betont die Organisation "Seebrücke" und macht auf die katastrophalen Bedingungen in den Lagern auf den griechischen Inseln und an der griechischen Grenze aufmerksam. Die Forderungen, diese Zustände zu beenden und private Seenotrettung nicht zu verhindern, will die Gießener Ortsgruppe am Samstag, 9. Mai, deutlich machen, indem sie mit Plakaten auf dem Seltersweg zwischen 12 und 14 Uhr spazierengeht.