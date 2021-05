Aktion "Genießen statt wegwerfen"

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Anlässlich des Tages der Lebensmittelverschwendung startete das neue Informationsangebot "geniessen-statt-wegwerfen" auf der Internetseite der Verbraucherzentrale. Interessierte finden Wissenswertes zu den Hintergründen der Lebensmittelverschwendung und Tipps, wie weniger Lebensmittel im Müll landen.

Vom Acker bis zum Privathaushalt - entlang der Lebensmittelversorgungskette entstehen in Deutschland jedes Jahr rund zwölf Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle. Um Ressourcen zu schonen, wird es immer wichtiger, diese Abfälle zu verringern. "Wer beim Einkauf von Lebensmitteln bewusst auswählt, sich von Werbeversprechen nicht blenden lässt, Lebensmittel richtig lagert und bevorratet, kann Abfälle deutlich reduzieren", so Wiebke Franz, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Hessen, in einer Pressemitteilung.

Interessierte können sich über die Ursachen von Lebensmittelverlusten und -abfällen entlang der Wertschöpfungskette informieren und erhalten Anregungen zur Resteverwertung. Eltern und Lehrkräfte finden zudem Hilfestellungen, um Kinder und Jugendliche für den nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln fit zu machen. Wer sich durch die Seiten klickt, erfährt viel über Hintergründe und kann spielerisch das eigene Wissen testen. Auch Fragen wie der Unterschied zwischen Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsdatum werden geklärt.