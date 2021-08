Aktion mit Herz der Jugendwerkstatt Gießen

Einsatz mit Hand und Herz: Mitarbeiter der Jugendwerkstatt haben Fahrräder aufbereitet und in die Flutregion geschickt. Foto: Helmsen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - 21 Räder für Erwachsene und drei Kinderräder wurden kürzlich von Gießen ins vom Hochwasser überflutete Ahrtal gebracht, um dort die Mobilität der Menschen, sowohl Betroffener als auch Helfender, zu verbessern. Angefragt worden war die Fahrradwerkstatt der Jugendwerkstatt Gießen von der ibs gGmbH. Den Transport übernahm die Spedition Frey, die wiederum von der Milch und Zucker AG angesprochen worden war.

Die Fahrräder wurden innerhalb einer Woche vom Team der Fahrradwerkstatt aufgebaut. Die Teilnehmenden der Arbeitsgelegenheit, der Maßnahme Qualifizierung und Beschäftigung (Q&B) sowie Ehrenamtliche, überprüften Spendenfahrräder, besserten sie mit Secondhand-Ersatzteilen aus und justierten jedes Rad. Zuletzt sah man die Teilnehmenden und Ehrenamtlichen ihre Proberunden mit den Rädern über das Gelände drehen. Es sei für das Team "oberste Priorität, dass die Räder direkt und einwandfrei zum Einsatz kommen können", sagte Manuel Alhambra, Fachanleiter in der Fahrradwerkstatt. Deshalb wurden die Räder nicht nur mit unkomplizierter Beleuchtung ausgestattet, sondern auch mehrfach geprüft. Zur fortwährenden Sicherheit ging auch ein Paket mit Luftpumpen und Ersatzteilen mit in den Transporter Richtung Ahrtal. Als die Holzwerkstatt von der Aktion erfuhr, fertigte sie kleine Herzchen aus Birkenholz, die als Glücksbringer an jedes Rad gehängt wurden.

Bei der Reparatur von Fahrrädern verwendet die Fahrradwerkstatt gebrauchte Ersatzteile. Aus diesem Grunde können Reparaturen ausgeführt werden, die bei der Verwendung von neuen Ersatzteilen nicht wirtschaftlich wären. Die Fahrradwerkstatt ist ein Qualifizierungsbereich der Jugendwerkstatt.

Die Jugendwerkstatt Gießen gGmbH unterstützt benachteiligte Jugendliche und Langzeitarbeitslose beim Einstieg oder Wiedereinstieg in Beruf und Arbeit. Sie ist eine Einrichtung in der evangelischen Kirche Hessen und Nassau und Mitglied in der Diakonie Hessen.