Aktionen für fahrradfreundliche Stadt Gießen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Fahrradfahren darf nicht auf kleine Nebenstraßen abgedrängt werden, während der Autoverkehr weiter die Stadt dominiert" - das sagen Aktive aus den Gießener Verkehrswende-Initiativen. Sie wollen deshalb in den nächsten Wochen mit vielfältigen Aktionen für eine fahrradfreundliche Stadt demonstrieren. "Die bisherigen Kleinmaßnahmen der zaudernden Stadtregierung reichen nicht aus", so der Vorwurf in einer Pressemitteilung. Konkret geht es um Fahrradstraßen auf dem Anlagenring und durchs Zentrum. Anlass der Aktionen ist der Bürger*innenantrag für die Einrichtung der zentralen Fahrradachsen in der Innenstadt, der zurzeit bei der Stadt Gießen läuft und die erforderliche Unterschriftenzahl erreicht hat (weitere Unterschriften möglich auf www.giessen-direkt.de). Daher wird das Stadtparlament in Kürze darüber abstimmen müssen.

Die erste Fahrraddemo soll am Samstag, 30. Januar, stattfinden. Start ist um 13 Uhr im Pfarrgarten (Haupteingang Neustädter Tor). In der Woche danach findet am 4. Februar um 19 Uhr ab Uni-Hauptgebäude wieder die Critical Mass statt. Eine weitere Fahrraddemo, wieder um den Anlagenring, beginnt am Dienstag, 16. Februar, um 18 Uhr auf dem Kirchenplatz. Sie endet am Rathaus, wo an diesem Abend der zuständige Umweltausschuss über das Thema berät. Weitere Aktionen folgen.