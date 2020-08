Aktionen zum Antikriegstag

Jetzt teilen:

Giessen (red). Das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Befreiung Europas vom Faschismus jähren sich zum 75. Mal: "Wir müssen die Erinnerung daran wachhalten, dass Deutschland angesichts der Menschheitsverbrechen der Nazis besondere Verantwortung für den Frieden trägt", heißt es in einer Pressemitteilung des DGB-Kreisverbandes Gießen. "Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus! -so lautet unumstößlich die Lehre, die wir als Gewerkschaften aus der Geschichte gezogen haben - und für die wir uns heute wieder mit all unserer Kraft starkmachen müssen."

Weiter heißt es: "Derzeit erleben wir eine Politik, die Nationalismus und Militarismus hervorbringt und wieder eine Spirale der Aufrüstung fördert. 75 Jahre nach dem atomaren Massaker in Hiroshima und Nagasaki stecken alle neun Atommächte Unsummen in die Modernisierung ihrer nuklearen Vernichtungswaffen. Es ist unakzeptabel, dass die deutsche Bundesregierung sich weiterhin weigert, den UN-Vertrag über das Verbot von Atomwaffen zu unterzeichnen.

Weltweit würden inzwischen zwei Billionen US-Dollar für Rüstungsausgaben vernichtet. In Anbetracht der globalen Pandemie seien das Gelder, die in der Welt für den Ausbau der Gesundheits- und Sozialsysteme fehlten. "Die deutsche Bundesregierung soll konsequent die NATO-Zielvorgabe nicht erfüllen, zwei Prozent des deutschen BIP für Verteidigung auszugeben. Das könnte eine Einsparung um mehr als 20 Milliarden Euro bedeuten. 20 Milliarden Euro die hier bei den "Systemrelevanten" fehlen, betont die Gewerkschaft weiter. Um dieser Forderung politischen Nachdruck zu verleihen, ruft der DGB als Partner der Friedensinitiative "Abrüsten statt Aufrüsten" öffentlich dazu auf, sich am diesjährigen Antikriegstag mit zahlreichen Aktionen zu beteiligen.

So findet in Gießen am heutigen Dienstag, 1. September, um 16 Uhr, eine vom DGB Kreisverband Gießen und dem Friedensnetzwerk Gießen organisierte (Friedens)Kundgebung am Kirchenplatz in Gießen statt. Es wird ein buntes Programm aus Musik, Kultur und Redebeiträgen geben. Als Hauptact für die Veranstaltung wird Kutlu Yurtseven, Teil der politischen Rapgruppe "Microphone Mafia", auftreten.

"Sicherheit neu denken" fordern auch die Frauen für den Frieden Gießen. Nach USA, China, Indien, Russland, Saudi-Arabien, Frankreich nähme Deutschland mit 49.3 Milliarden US-Dollar den 7. Platz ein - mit einer Erhöhung um zehn Prozent. Im Bundeshaushalt 2020 stünden die Militärausgaben an zweiter Stelle. "Gibt es eine Chance, diese katastrophale Entwicklung zu stoppen oder nehmen wir diese Entwicklung, die tagtäglich viele Menschenleben fordert, überhaupt noch wahr?", fragen sie.