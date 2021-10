Aktions-Stand zu Nachhaltigkeit

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die Universitätsstadt Gießen lädt am Samstag ab 11 Uhr zu einem Aktions-Stand unter dem Motto „Nachhaltiges Gießen – Ressourcen schätzen und schützen“ auf den Rathausvorplatz ein. Dort steht ein farbig gestalteter Stadtbus, der für die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, den Klimaschutz, den fairen Handel und für regionale Kreisläufe wirbt. Vor und in dem biogasbetriebenen Bus gibt es Informationsmaterial, Mitmachaktionen und ein Gewinnspiel. Die Aktion steht im Kontext des bundesweiten „Tags der Regionen“.

Offiziell eröffnet wird die Aktion um 12 Uhr durch Gießens Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz. Anschließend gibt es ein buntes Programm. Wer will, kann an der bundesweiten CO2-Sparaktion „Die Klimawette“ teilnehmen und im Städtewettbewerb für Gießen Punkte sammeln. Erwachsene und Kinder können am Glücksrad Fragen zur Nachhaltigkeit beantworten und kleine Preise gewinnen.

Ein Info-Stand wirbt für Mehrweg-Systeme als Alternative zur Müllflut von To-go-Gefäßen, und in der mobilen Außenstelle der Stadtbibliothek „Bib-Satellit“ kann man Umwelt-Bücher entdecken und eigene Beiträge verfassen. Außerdem informiert das Regierungspräsidium Gießen unter dem Motto „Der lange Weg zu kurzen Wegen“ über regionale Kreisläufe in Landwirtschaft und Ernährung.