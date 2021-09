Aktionstag Pflegefür Kollegium der Stadtverwaltung

Jetzt teilen:

GIESSEN - Was sind die Aufgaben eines ambulanten Pflegedienstes? Was passiert, wenn plötzlich ein Pflegefall in der Familie auftritt? Viele Fragen, auf die der erste Aktionstag der Pflege am 23. September die passenden Antworten fand. Mit dem Aktionstag möchte der "Runde Tisch Pflege" die Kollegen der Stadtverwaltung in Pflegesituationen unterstützen und/oder sie auf eine mögliche Pflegesituation vorbereiten. In ihrer Begrüßung wies Oberbürgermeisterin Grabe-Bolz auf die Unterzeichnung der Charta zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege in Hessen hin, womit die Universitätsstadt Gießen ein deutliches Signal setzte. Ein lösungsorientierter Umgang mit den Situationen der pflegenden Beschäftigten wird in der Stadtverwaltung aktiv durch verschiedene Maßnahmen unterstützt.

Die Vorträge und Diskussionen deckten unter anderem die Themen Finanzierung von Pflege, Demenz und Resilienz, Pflegezeit- und Familienpflegezeitgesetz ab. Die Pflege-Guides Christiane Bräutigam, Sandra Müller und Nadine Radler berichteten über die Möglichkeiten, die die Stadt zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf bietet. Es wurde auf den Pflege-Chat der Online-Plattform Circuit aufmerksam gemacht, den der "Runde Tisch Pflege" erstellt hat.