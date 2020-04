Aktionstag zu Freiheitsrechten

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Vor Kurzem rief das bundesweite Bündnis #NichtaufunseremRücken, an dem auch die „Antifaschistische Revolutionäre Aktion Gießen“ (ARAG) beteiligt ist, zum Protest unter dem Motto „Keine Quarantäne für Freiheitsrechte“ auf. Auch in Gießen gab es einige Aktionen. In der Warteschlange einer beliebten Gießener Bäckerei stellten sich die Protestierenden mit Mundschutz im Abstand von zwei Metern in die Warteschlange und präsentierten ihre politischen Botschaften auf mitgebrachten Schildern.

Auf den Schildern war „Finger weg von unseren Daten“ oder „Kein Polizeistaat“ zu lesen. Auch wurden Schilder mit verschiedenen Forderungen an einer Wäscheleine aufgehängt. An der Wieseck wurde zwischen zwei Bäumen Frischhaltefolie gespannt und mit der Aussage „Kein 12 Stunden Tag“ besprüht und damit Kritik daran geäußert, dass die Beschäftigten der sogenannten systemrelevanten Berufe nun bis zu zwölf Stunden am Tag arbeiten müssen. Ihre Ruhephasen wurden von elf auf neun Stunden verkürzt.

Auf den Straßen wurde mit Sprühkreide auf die Lage der Geflüchteten an den EU-Außengrenzen aufmerksam gemacht. Die Forderung „evakuiert Moria“ bezieht sich auf ein Lager für Geflüchtete auf Lesbos. In dem Lager, das für 3000 Personen ausgerichtet ist, leben 20 000 Menschen unter menschenunwürdigen Bedienungen.