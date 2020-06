Aktionstag zur Verkehrswende mit Straßenfest

Jetzt teilen:

Giessen (red). Der diesjährige Höhepunkt der Verkehrswendeaktivitäten nähert sich: Am Samstag, 20. Juni, steigt auf dem Ludwigsplatz und in der anschließenden Grünberger Straße ein buntes Straßenfest als Werbung für eine Innenstadt ohne Autos, einen Umbau des Straßenraums für Spiel- und Aufenthaltsflächen und Fahrradstraßen sowie den Bau eines Straßenbahnnetzes. "Fuß, Fahrrad und Straßenbahn sind die leistungsfähigsten, menschen- und umweltfreundlichsten Verkehrsmittel. Wer will, dass viele Besucher nach Gießen kommen und die Einwohner in der Stadt mobil sind, muss auf diese drei Arten der Mobilität setzen", heißt es in einem Aufruf der Projektwerkstatt Saasen zu dem Aktionstag.

Politiktalk

Beginn ist vormittags mit Radsterntouren aus mehreren Richtungen entlang der vorgeschlagenen RegioTram-Trassen und mündet ab 12 bis 19 Uhr in ein buntes Straßenfest. In dieser Zeit finden zudem ein Polittalk mit Gießener Parteivertretern zum Klimaschutz (14 Uhr) auf der Bühne in der Gutenbergstraße, eine Raddemo rund um den Anlagenring (16 Uhr ab Berliner Platz) und ein Vortrag zu Erfahrungen mit der RegioTram in Kassel statt. Alle Menschen und Gruppen sind nicht nur zum Kommen eingeladen, sondern können auch eigene Aktivitäten einbringen.

Der Flyer zur Aktion und alle detaillierten Informationen finden sich auf http://www.projektwerkstatt.de/media/text/verkehr_giessen200620flyer.pdf.