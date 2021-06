Aktionstage zur Verkehrswende

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - So alt wie die Philosophenstraße ist auch die Frage: Auto oder nicht Auto? Nachdem der ursprüngliche Feldweg zwischen Ursulum und Martha-Mendel-Weg zu einer Straße ausgebaut wurde, sieht die Planung der Stadt Gießen aktuell vor, einen Fahrradweg neben die Straße zu bauen.

Mit weiterer Flächenversiegelung in einem sensiblen Naturraum würde die Option Auto weiter zementiert und an einer Verkehrspolitik festgehalten, die weder ökologisch nachhaltig noch sozial gerecht ist und keinen Beitrag zum Klimaschutzziel 2035Null leistet, heißt es in einer Pressemitteilung der Projektwerkstatt Saasen, die zu einem Aktionswochenende aufruft.

Los geht es am Samstag, 19. Juni, um 18 Uhr vor dem Bürgerhaus Wieseck mit Redebeiträgen und Musik. Um 22 Uhr wird der Film One Word im Rahmen der Globale Mittelhessen gezeigt. Dieser partizipative Dokumentarfilm über die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels und holt die globalen Zusammenhänge unseres Handelns (oder Nicht- Handelns) auf unsere Straßen. Im Anschluss findet ein Filmgespräch mit Viviana Uriona (Regie) statt. Am Sonntag kann von 11 bis 18 Uhr die Wieseckaue als Vogelschutz- und Flora- Fauna-Habitat-Gebiet mit naturkundlichen Wanderungen von Nabu und BUND erkundet werden. Darüber hinaus stellen sich verschiedene Initiativen und Verbände vor.

So ist es zum Beispiel möglich, Lastenräder Probe zu fahren. Auch gibt es die Gelegenheit, für kurze Redebeiträge oder ein paar Takte aufzuspielen. Eine dritte "Kidical Mass" (Kinder- Fahrraddemo) wird um 11 Uhr in Gießen am Kirchenplatz starten und gegen 13 Uhr in Wieseck ankommen. Den Abschluss macht die philosophische Lesung von Pedro Hafermann Sokrates' Mondfahrt mit einem Blick auf das menschliche Handeln.

Ein zentrales Element der Aktion am Sonntag wird sein, miteinander ins Gespräch zu kommen und an einem Verkehrswendeplan für Wieseck zu arbeiten. In diesem Rahmen wird es eine kleine Ausstellung zur Geschichte der Philosophenstraße sowie eine Gesprächsrunde mit Mitgliedern des Ortsbeirats geben.