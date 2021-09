Aktivistinnen in Gießen: "150 Jahre Bevormundung sind genug"

Kristina Hänel ist das Gesicht der Bewegung. Sie kämpft seit Jahren für das Recht auf körperliche Selbstbestimmung - auch am Infostand am Kugelbrunnen. Foto: Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Bereits am Abend vor dem "Internationalen Safe Abortion Day" hatte sich auch die ARD dem "Recht auf Abtreibung" und der Frage der Strafbarkeit gewidmet. Die Sendung "Die Story im Ersten: Da geh' ich bis nach Karlsruhe - 70 Jahre Bundesverfassungsgericht" thematisierte dabei auch die Verfassungsbeschwerde von Kristina Hänel. Die Gießener Ärztin war nach Paragraf 219a des Strafgesetzbuches (Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft) zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Ihr Ziel ist es, Aufklärung zu betreiben. Seit einer Neuregelung im Februar 2019 dürfen Praxen zwar informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Für weitere Infos müssen sie aber auf offizielle Behörden verweisen.

"Ich hoffe, dass es keine viereinhalb Jahre, wie beim Recht auf ein selbstbestimmtes Lebensende, dauern wird, bis über mein Anliegen entschieden ist", sagte Hänel anlässlich des Aktionstages am Kugelbrunnen. "Safe Abortion" steht für ein risikofreies Abtreiben. "ProChoice"-Aktivistinnen und die "Omas gegen Rechts" forderten in mehr als 50 Städten die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruches sowie die Streichung der Paragrafen 218 und 219. Zudem müsse eine Fristenregelung außerhalb des Strafgesetzbuches gefunden werden. Frauen sollen ein Recht auf körperliche Selbstbestimmung erhalten. Im Mai 1871, also vor 150 Jahren, erschien erstmals der § 218 als Teil des damals verkündeten Reichsstrafgesetzbuches. Während der Weimarer Republik und in der Bundesrepublik der 1970er Jahre gab es Bemühungen, dies zu entkriminalisieren - allerdings ohne Erfolg in Westdeutschland. In der DDR hingegen wurde die Fristenregelung eingeführt, die es ungewollt Schwangeren innerhalb von zwölf Wochen erlaubte, eigenverantwortlich über einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden. Mit der Wiedervereinigung wurde dieses Menschenrecht gestrichen.

Kriminalisierung, Tabuisierung und Stigmatisierung hätten zu einer "eklatanten Verschlechterung der Versorgungslage" beigetragen, so die Kritik. Die Bundesregierung ignoriere seit Jahren die Appelle des Fachausschusses der UN-Frauenrechtskonvention, an dieser Situation etwas zu ändern. So wie in den vergangenen Jahren unter anderem in Irland, Argentinien und Mexiko sei es dafür auch in Deutschland höchste Zeit. "150 Jahre Bevormundung" seien jedenfalls genug.