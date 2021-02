Ali lädt zum virtuellen Kaffeeklatsch

Jetzt teilen:

GIESSEN - Seit nunmehr zehn Monaten sind die Treff-Angebote der Arbeitsloseninitiative (Ali) durch die Corona-Pandemie stark eingeschränkt. Beratung und Stellenbörse werden nach wie vor durchgeführt, aber Brunch, Café und gemütliches Beisammensein kann derzeit leider nicht angeboten werden, wie die Initiative mitteilt. Viele Erwerbslose berichteten, dass sie den größten Teil ihrer Zeit allein zu Hause verbringen, heißt es in dem Schreiben weiter. Damit Einsamkeit nicht in die Depression mündet und Menschen sich von zu Hause aus mit anderen austauschen können, bietet die Arbeitsloseninitiative nun virtuelle Treffen an: Ab heute gibt es immer dienstags zwischen 15.30 und 16,30 Uhr ein virtuelles Nachmittags-Café. Hier geht es erst einmal um einen lockeren Austausch, alle Themen und Fragen sind willkommen. Das Café wird von Thomas Parr moderiert.

Mittwochs gibt es zwischen 10 und 11 Uhr ein virtuelles Vormittags-Café. Hier gibt Felix Dau Tipps zum Umgang mit PC, Technik, Smartphone, Videokonferenzen und steht für alle Fragen zu diesen Themen zur Verfügung. Aber natürlich sind hier auch alle willkommen, die sich einfach nur austauschen möchten. Der Einwahl-Link ist https://videocafe.ali-giessen.de Auf der Seite https://ali-giessen.de/videocafe gibt es auch weitere Informationen und Tipps zur Einwahl. Gerade Erwerbslosen fehlt es oft an der notwendigen Technik, um an virtuellen Treffen teilzunehmen. Dabei geht es schon mit dem Smartphone - und auch ohne Kamera ist die Teilnahme möglich. Bei Startschwierigkeiten ist Felix Dau f.dau@ali-giessen.de behilflich.