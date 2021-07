Aliceschule gießen verabschiedet Abiturienten

Die Jahrgangsbesten: Marlene Wack (1,0), Fiona Geisen (1,0) und Nele Bräutigam (1,1) mit den Tutoren Andreas Huft (li.), Dr. Pascal Max (re.) und StudiendirektorinChristiane Binz. Foto: Aliceschule

GIESSEN - Im Bistro der Aliceschule wurden die 45 Abiturientinnen und Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums von Studiendirektorin Christiane Binz verabschiedet. Aus den Händen ihrer Tutoren Günther Faißt, Andreas Huft und Dr. Pascal Max erhielten sie das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife.

Das zweite Abitur in Corona-Zeiten sei gemeinsam gestemmt worden, so Binz mit Dank an die Lehrkräfte, aber auch für die Unterstützung der Eltern. Sie warf vor Eltern und Absolventen einen Blick zurück auf 13 Schuljahre und besonders die in der gymnasialen Oberstufe. Diese drei letzten Jahre seien prägend gewesen für die Jugendlichen in den Schwerpunkten Biologietechnik, Erziehungswissenschaft und Gesundheit. Die Abiturienten selbst hätten aber auch die Schule mit ihren individuellen Persönlichkeiten geprägt.

Nicht nur die fachlichen Inhalte seien bewältigt, sondern Reflexion, Respekt, Rücksichtnahme und Resilienz trainiert worden. Diese Fähigkeiten seien nicht nur wichtig, um den Herausforderungen der Pandemie zu begegnen, sondern für die "Schule des Lebens", die nun erst richtig beginne. Die einzige Sicherheit im Leben stelle der ständige Wandel dar. "In Ihnen steckt noch viel mehr, als das, was sie in der Schule zeigen konnten," so Christiane Binz. Um diese Potenziale zu entdecken und zu entwickeln, sei es wichtig immer Lernende auf der Reise durch das Leben zu bleiben. Es sei schön gewesen, die jungen Menschen ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten zu dürfen, so die Studiendirektorin.

Auszeichnungen erhielten im Fach Chemie: Magnus Thiel und Marina Föth; im Fach Politik Salome Duodo und im Fach Ethik Fiona Geisen. Geehrt wurden auch die Mitglieder des Schulsanitätsdienstes: Lisa Behr, Cilia Holassek, Bo Hermann, Hannah Eicher, Paula Hilpert, Tamara Peschke und Schulsprecher Yeresan Yoganathan, der in seiner Rede Schulleitung und Kollegium dankte und den Teamgeist des Jahrgangs hervorhob.