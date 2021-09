Alle externen Bewerber an THM aussortiert

Grün, grün, grün: Selbst das Verwaltungsgebäude erstrahlt nachts in der THM-Farbe. Darin befindet sich auch das Büro von Präsident Matthias Willems. Archivfoto: Friese

GIESSEN - Für reichlich Zündstoff könnte die Vorgabe an manch anderer Hochschule bestimmt sorgen. Zudem hätte der eine oder andere von sich überzeugte Bewerber die Ablehnung sicherlich nicht ganz ohne Widerspruch akzeptiert. Und lautstarke Kritik dürfte selbstredend aus den Reihen der Professoren, Studierenden und Mitarbeiter andernorts längst zu hören sein. Schließlich hatte die Nicht-Zulassung von zwei Bewerbern für das Präsidentenamt der Frankfurter Goethe-Universität im Sommer vergangenen Jahres für allerhand Schlagzeilen und kontroverse Diskussionen gesorgt. Wenngleich sich das Wahlgremium sogar danach noch zwischen zwei Kandidaten entscheiden konnte. An der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) hingegen scheint die Tatsache, dass von insgesamt fünf Interessenten für den Chefsessel lediglich Amtsinhaber Matthias Willems am 10. November zur Wahl antreten darf, widerspruchslos hingenommen zu werden.

Das mag dafür sprechen, dass der 57-Jährige - zumindest bei Findungskommission und Wahlvorstand - gänzlich unumstritten ist. Dass seine zweite Amtszeit auch vom Senat befürwortet wird und dieser Wunsch nach außen eindrücklich demonstriert werden soll. Dieses bemerkenswerte Vorgehen könnte aber auch bedeuten, dass die Qualifikationen der vier externen Aspiranten weniger als ausreichend für diese anspruchsvolle Tätigkeit sind.

Schon nach Ablauf der Bewerbungsfrist war klar, dass an der Spitze der THM auch nach dem 1. April 2022 ein Mann stehen würde. Denn auf die Stellenausschreibung hin hatte keine Frau ihre Sympathie für die Leitungsfunktion bekundet. Eingegangen waren nämlich nur fünf Bewerbungen von männlichen Interessenten. Keine Überraschung war dabei, dass lediglich ein interner Kandidat seine Unterlagen eingereicht hatte. Matthias Willems hatte bereits Anfang März öffentlich verkündet, dass er seinen Vertrag als THM-Präsident gern um sechs Jahre verlängern möchte. Folglich gab es keinen vernünftigen Zweifel daran, dass er seinen sprichwörtlichen Hut tatsächlich erneut in den Ring geworfen hat.

Die vier Herren von außerhalb sind jedenfalls selbst überzeugt, "den Aufgaben des Amtes gewachsen" zu sein, "Führungskompetenz in dynamischem Umfeld" und "ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit" zu besitzen. Denn das wurde in der Stellenbeschreibung gefordert.

Eine Findungskommission hat die eingegangenen Bewerbungen gemäß THM-Wahlordnung "auf ihre Eignung" geprüft. Danach war es ihre Aufgabe, einen Wahlvorschlag, der laut Vorgaben "mehrere Namen enthalten soll", zu erstellen und dem Wahlvorstand zu übermitteln. Dieses Gremium wiederum hat inzwischen zur öffentlichen Befragung eingeladen, die laut THM-Sprecher Dr. Armin Eikenberg am 10. November um 14 Uhr stattfindet.

Zwischen der Findungskommission, die sich aus Mitgliedern des Wahlvorstandes und des Hochschulrates zusammensetzt, und dem Wahlvorstand, der aus fünf Mitgliedern der drei Senatsgruppen besteht, herrschte offenkundig völliges Einvernehmen. Beide sprachen sich allein für Matthias Willems aus.

Derweil sind den vier Mitbewerbern vor geraumer Zeit die Absagen zugesandt worden. Dagegen hätten sie innerhalb von vier Wochen ab Zustellung Widerspruch einlegen müssen, erläutert Armin Eikenberg im Gespräch mit dem Anzeiger. "Das wäre Voraussetzung für eine Konkurrentenklage gewesen." Diese Frist sei mittlerweile verstrichen. Damit könnte die Sache gelaufen sein.

Ob externe Bewerber indes überhaupt eine Chance gehabt hätten, den Amtsinhaber abzulösen, erschien ohnehin ungewiss. In der 50-jährigen Geschichte der Fachhochschule Gießen-Friedberg, die sich seit 2011 THM nennt, kamen Rektoren und Präsidenten stets aus den eigenen Reihen.

Bei all dem unverkennbaren Konsens darf allerdings nicht übersehen werden, dass Matthias Willems für die Wiederwahl erst einmal 18 Stimmen im Erweiterten Senat, der aus 34 Mitgliedern besteht, erringen muss. Erst dann darf er weitere sechs Jahre auf dem Chefsessel der Hochschule Platz nehmen. An der Justus-Liebig-Universität (JLU) hat sich im Dezember gezeigt, dass dies durchaus zu einer Hürde werden kann. Amtsinhaber Joybrato Mukherjee konnte dort erst im zweiten Wahlgang die erforderliche Mehrheit auf sich vereinen. Nach dem Rückzug des Gegenkandidaten war der 47-Jährige ebenfalls der einzige Bewerber. Und die alleinige Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin für Forschung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses der Gießener Universität war im Juni gleich in beiden Wahlgängen gescheitert. Es könnte also auch an der THM doch noch spannend werden.