Alle gegen die Linke im Gießener Sozialausschuss

GIESSEN - Es war die letzte Sitzung des Gießener Ausschusses für Soziales, Sport und Integration vor Weihnachten und die Tagesordnung war kurz und wenig spektakulär; doch ging es am Mittwochabend im Rathaus wenig besinnlich zu. Dass selbst das in der Regel doch eher sonnige Gemüt der Oberbürgermeisterin kurzzeitig in Wallung geriet, lag an den Anträgen und Ausführungen der Linken. "Langsam finde ich es unerträglich, wie sie immer wieder suggerieren, dass arme Menschen aus der Stadt getrieben werden", schimpfte Dietlind Grabe-Bolz in Richtung von Matthias Riedl, als der einen Antrag seiner Fraktion zum Flussstraßenviertel begründete.

Auch bei einem Antrag der Linken, Obdachlosen während der Corona-Pandemie mehr Unterkünfte mit Sanitäranlagen zur Verfügung zu stellen - zum Beispiel die geschlossene Jugendherberge oder die ehemalige Erstaufnahmeeinrichtung im Meisenbornweg -, gab es Zoff. Grabe-Bolz erinnerte Riedl daran, dass die Stadt keinen Zugriff mehr auf den Meisenbornweg habe, die Gebäude der früheren HEAE seien nämlich in Landesbesitz. Zudem sei die Versorgung der Obdachlosen Aufgabe des Kreises und nicht der Stadt. Nichtsdestoweniger engagiere sich die Stadt seit Jahren mit zusätzlichen Hilfeangeboten für diese Menschen. Inge Bietz (SPD) merkte an, wie Obdachlose, die sich zumeist in der Innenstadt aufhielten, jeden Abend zur Jugendherberge am westlichen Stadtrand und am nächsten Morgen wieder zurückgebracht werden sollten, und ob diese das denn überhaupt wollten.

"Sie vermuten, Sie befürchten, aber das bleibt bei Ihnen alles Hypothese und ist nur ständige Stimmungsmache gegen die Stadt", sagte Grabe-Bolz. Unterstützung erhielt die Oberbürgermeisterin auch von Klaus Dieter Greilich. "Alles, was sie fordern, wird bereits gemacht, und es wird sehr gut gemacht" sagte der FDP-Politiker in Richtung der Linken, während Greilichs Namensvetter Klaus-Dieter Grothe durchaus noch einen gewissen Handlungsbedarf ausmachte. "Wir brauchen mehr Räume für die ambulante Tagesbetreuung", merkte der Grünen-Politiker an. Diese Ansicht führte freilich nicht dazu, dass sich seine Fraktion dem Antrag der Linken anschloss. Der wurde nämlich von allen anderen Fraktionen einhellig abgelehnt.

Mehr Erfolg hatte die Linke mit ihrem Antrag zum Flussstraßenviertel. Die Aufforderung an den Magistrat, "unverzüglich" dem Ausschuss und dem Runden Tisch des Viertels über das bereits am 21. Februar 2019 beschlossene Sozialmonitoring für das Viertel zu berichten, stimmten nach einer längeren Debatte alle Fraktionen des Sozialausschusses zu.

Linken-Stadtverordneter Michael Janitzki hatte zuvor den Magistrat attackiert. Es sei eine Unverfrorenheit, wie der mit dieser Beschlussvorlage umgegangen sei. Stadträtin Astrid Eibelshäuser (SPD) erwiderte, dass Flussstraßenviertel sei ein relativ kleines Gebiet. Da sei es nicht leicht, belastbare Daten zu bekommen, zudem habe die Corona-Pandemie die Umsetzung des Beschlusses verzögert.

Diese Erklärung reichte Janitzki nicht: "Sie haben die Daten nicht, weil Sie sie offenbar gar nicht haben wollen." Vertreter von SPD und Grünen verwahrten sich unisono gegen den unausgesprochenen Vorwurf der Linken, die Stadt dulde eine Gentrifizierung des Flussstraßenviertels. "Das ist eine böswillige Unterstellung, auf die nichts, aber auch gar nichts hindeutet", sagte Grothe. Dem entgegnete Riedl: "Wir zweifeln keine Daten an, wir haben ja gar keine."

Keine Kontroverse gab es über einen FDP-Antrag. Die Liberalen wollten wissen, wie es um die sportliche Zukunft des Baseballsports bestellt sei. Es gab ja Überlegungen, den aktuellen Trainingsplatz der "Busters" in einen Parkplatz für den FC Gießen umzuwandeln. Allerdings habe dieser Druck aufgrund der aktuellen sportlichen Misere des Fußballregionaligisten nachgelassen, sodass das Trainingsgelände derzeit nicht infrage stehe, erklärte Grabe-Bolz.

Des Weiteren berichtete die Oberbürgermeisterin über den aktuellen Stand bei der Umsetzung einer möglichst barrierefreien Kommunikation der Verwaltung mit Bürgern in einfacher Sprache. Vom ursprünglichen Gedanken, Beiblätter in einfacher Sprache zu einzelnen Formularen zu erstellen, sei man wieder abgekommen, sagte Grabe-Bolz. Stattdessen sollen Schreiben und Bescheide der Verwaltung an sich verständlicher gestaltet werden.