Alle Mensen geschlossen

GIESSEN - (red). In den kommenden Wochen kommt es im Studentenwerk Gießen zu geänderten Öffnungszeiten. Alle Mensen bleiben während des von der Bundesregierung und den Ländern verhängten Lockdowns ab Mittwoch, 16. Dezember, und bis mindestens Sonntag, 10. Januar, geschlossen. Das Amt für Ausbildungsförderung, die Wohnheimverwaltung und die Abteilung Beratung & Service sind bis einschließlich Freitag, den 18. Dezember und im neuen Jahr wieder ab Montag, 4 Januar, wie gewohnt telefonisch und per E-Mail erreichbar. Das Studentenwerk bittet zu beachten, dass eine Bearbeitung von Anträgen und auch eine Beantwortung von Anfragen zur Überbrückungshilfe während der Betriebsferien (19. Dezember bis 3. Januar) nicht möglich ist. Die Antragsbearbeitung wird ab Montag, 4. Januar, fortgesetzt.

Umfassende Beratung

Das Studentenwerk Gießen bietet den mehr als 55 000 Studierenden der Justus-Liebig-Universität Gießen, der Technischen Hochschule Mittelhessen und der Hochschule Fulda umfassende Serviceleistungen vor und während ihres Studiums. Es gewährleistet, dass Studierende preiswerten Wohnraum finden und hält selbst 3468 Wohnheimplätze an den Hochschulstandorten Gießen, Friedberg und Fulda bereit. Studierende erhalten beim Studentenwerk zudem umfassende Beratung, zum Beispiel zu Möglichkeiten der Studienfinanzierung (BAföG, Stipendien, Studienkredite), aber auch eine allgemeine Sozialberatung. In insgesamt fünf Mensen und elf Cafeterien und Kaffeebars an den Hochschulstandorten Gießen, Friedberg, Fulda und Wetzlar bietet das Studentenwerk seinen Gästen darüber hinaus ein abwechslungsreiches Verpflegungsangebot vom Frühstück bis zum Abendessen.