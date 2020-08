"AllergieMobil" des Deutschen Asthmabundes in Gießen

Welche Allergie tritt am häufigsten auf?

Die Pollenallergie, deren Auslöser zum Beispiel Frühblüher, Gräser oder Kräuter sind, in Verbindung mit Asthma.

Woran erkennt man, dass man eine Allergie hat?

Viele Menschen bemerken eine Allergie anfangs nicht, sondern denken, dass sie Schnupfen haben. Bei einer falschen oder einer Nichtbehandlung kann es dann mit der Zeit zu einem sogenannten Etagenwechsel kommen. Das heißt, dass beispielsweise die Heuschnupfen-Symptome geringer werden, aber ein allergisches Asthma entsteht.

Was sollte man im Verdachtsfall tun?

Die Symptome fachgerecht behandeln lassen. Bei chronischem Nasenlaufen sollte man einen HNO-Arzt aufsuchen, der auch Allergologe ist, bei Problemen mit der Atmung gilt es einen Lungenfacharzt aufzusuchen, der sich ebenfalls auf dem Gebiet der Allergologie auskennt.

In welchem Alter treten Pollenallergien auf?

Im Prinzip können sie in jedem Alter auftreten. Es gibt aber bestimmte Altersabschnitte, in denen sie häufiger zum Ausbruch kommen, beispielsweise in der Pubertät, bei Schwangerschaften oder in den Wechseljahren. Sprich immer dann, wenn der Körper sich verändert. Ich habe aber auch schon öfter gehört, dass Pollenallergien in der Schwangerschaft weggehen. Einmal war eine Frau bei mir, die erst mit 94 Jahren eine Pollenallergie bekommen hat.

Was kann man gegen eine Pollenallergie tun?

Nasensprays behandeln nur die Symptome. Um die Ursache zu behandeln, muss man sich desensibilisieren lassen. Das dauert drei Jahre und geschieht entweder mittels spezieller Tabletten oder Spritzen. Die Tabletten haben den Vorteil, dass sie im Unterschied zu den Spritzen nicht nur in der allergenfreien Zeit verabreicht werden können. Darüber hinaus kann es bei Spritzen eher zu Unverträglichkeiten, wie Juckreiz, Schwellungen an der Einstichstelle oder Atmungsproblemen kommen.

Haben Allergien im Laufe der vergangenen Jahre zugenommen?

Ja. Während früher nur etwa jeder Vierte betroffen war, ist es heute jeder Dritte. Über die Gründe, warum diese Überreaktion des Immunsystems stetig zunimmt, gibt es unterschiedliche Meinungen. (paz)