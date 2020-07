"AllergieMobil" kommt nach Gießen

Jetzt teilen:

Gießen (red). In der Jugend Heuschnupfen, als Erwachsener Asthma - für viele Menschen ist das der Verlauf, den eine Allergie mit sich bringt. Der Deutsche Allergie- und Asthmabund (DAAB) berät und informiert nun am Mittwoch, 5. August, in Gießen im "AllergieMobil" zum Krankheitsverlauf von Allergien. Die Techniker Krankenkasse (TK) in Hessen unterstützt die Infokampagne. Von 10 bis 16 Uhr stehen die Türen des "AllergieMobils" im Seltersweg/Ecke Löwengasse offen. Die Besucher erwartet Beratung und Informationen zu den Themen Allergien, Anaphylaxie, Nahrungsmittel, Neurodermitis, Urtikaria.

"Die Aufklärungsarbeit des DAAB hat zum Ziel, dass sich die Allergievorbeugung und Lebensqualität betroffener Kinder und Erwachsener verbessert. Ergänzend bietet die TK-App 'Husteblume' für viele Allergiker eine Hilfe. Betroffene können sich damit die persönliche Pollenbelastung vorhersagen und Tipps zur medikamentösen Behandlung geben lassen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Programm zeigt nicht nur die Pollenanzahl in der Luft an, sondern errechnet mit einem aufwändigen Verfahren auch, wie stark der eigene Körper darauf reagiert und wann beispielsweise der Zeitpunkt für die frühzeitige Einnahme von Medikamenten gegeben ist. "Allergiker können dadurch rechtzeitig reagieren und die Symptome sowie den damit verbundenen Leistungsabfall vermeiden", sagt Dr. Barbara Voß, Leiterin der TK in Hessen. "Die Allergie-App ist ein schönes Beispiel, dass Digitalisierung für Versicherte einen echten Mehrwert bieten kann. Solche digitalen Angebote können Patienten darin unterstützen, ihre Gesundheit eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen."

Lungenfunktion überprüfen

Das "AllergieMobil" bietet fundierte Beratung und eine Überprüfung der Lungenfunktion - optional auch der Hautfunktion - sowie Informationen über Krankheitsbilder, Diagnostik, Therapie und Medikation und liefert zahlreiche Alltagstipps. Zum Beispiel, wie Betroffene Allergene vermeiden können und wo sie ortsnah Schulungen und Selbsthilfegruppen finden. Die Beratung setzt dabei nach der Diagnose ein oder zeigt, bei entsprechendem Verdacht, den Weg zum Facharzt beziehungsweise einer Klinik auf.