Alles im Rahmen: ein Gießener Kunstprojekt

GIESSEN - Alles braucht seinen Rahmen, sagte sich die ehemalige Dekorateurin Monika Wegener, schnappte sich ein paar Bilderrahmen und legte los. Ihr Ziel war es, Kunst in einer seriell festgelegten Begrenzung zu schaffen. Konkret: innerhalb einer Rahmengröße von 27 mal 27 Zentimetern. Sie spornte ihre kunstaffinen Freunde an, ebenfalls dieses Format zu füllen und stieß damit auf viele offene Ohren. Titel der Aktion: "Artig auf Abstand."

Die ihr überlassenen Arbeiten präsentiert und verkauft die Gießenerin nun im Internet für einen guten Zweck. Ein paar ihrer eigenen Arbeiten sind ihr allerdings ans Herz gewachsen, sie sind nicht verkäuflich. Alle anderen Objekte lassen sich zum Preis von 59 Euro bei Ausstellungen sowie in der Online-Galerie erwerben. Der Erlös soll zur Unterstützung von Künstlern in der Krisenzeit verwendet werden.

Mit dem Projekt wurde so ein kleiner neuer Kunstort und eine "Bewegung" geschaffen, die bereits zahlreiche Menschen zur Kunst gebracht hat - und beachtliche Ergebnisse zeigt. Die Gießenerin fordert nun weitere Teilnehmer dazu auf, sich daran zu beteiligen. "Bezüglich der Themen und Techniken gibt es keinerlei Vorgaben, lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf", spornt sie zur Entdeckung der eigenen Kreativität an. Denn "ich glaube, dass viele Menschen Fähigkeiten haben, die sie noch gar nicht kennen".

Sie selbst entdeckte ihre Kreativität früh während ihrer Ausbildung zur Dekorateurin bei Karstadt in Gießen in den 60er Jahren. "Da durften wir improvisieren", erzählt sie. Das Berufsbild wurde dann umbenannt zu "Schauwerbegestalterin" - die große Freiheit fand sie dabei jedoch nicht. "Da durfte man das Prüfungsfenster gestalten, aber ansonsten gab's auch Vorgaben." Und so wechselte Monika Wegener, die bei der Arbeit auch ihren Mann kennenlernte, zu Darré-Moden am Kreuzplatz und später zum Modehaus Horn gleich nebenan. "Da gab es den Kugelbrunnen noch nicht und es herrschte Autoverkehr auf dem Seltersweg", erinnert sie sich.

"Irgendwann haben mein Mann und ich uns dann selbstständig gemacht und waren in der ganzen Region tätig", erzählt Monika Wegener, die 1949 in Mornshausen bei Marburg geboren wurde, "Aber das hörte auf, weil Schaufenster allmählich nicht mehr dekoriert wurden." Damals war diese Arbeit eine regelrechte Form des Kunsthandwerks, das jedem Fenster einen sichtbar individuellen, zuweilen künstlerischen Touch verlieh. 1996 war für sie damit jedoch Schluss.

Und wie kam sie zur Kunst? "Man ist als Dekorateur ja immer gestalterisch tätig", sagt sie, "aber eben zielgerichtet. Inzwischen kann ich einfach ohne Einschränkungen drauflos arbeiten und alle Materialien und Fähigkeiten umsetzen, die ich habe." Das Rahmen-Projekt begann im Frühjahr, als ihr zu Beginn der Pandemie die Idee kam, dass Freunde gemeinsam etwas machen sollten. Ihr Geburtstag stand im April an, an eine Feier war jedoch nicht zu denken. So sollte sich jeder der Freunde nach seinem Empfinden in solch einem Rahmen verwirklichen. Und was dabei zustande kam, "ist einfach so gut geworden, dass wir sahen: Die Idee hat Potenzial. Da müsste man was draus machen." Zunächst stand das Künstlerische im Vordergrund, der Wohltätigkeitsgedanke kam später hinzu. Die Einheitlichkeit des Rahmens war der Initiatorin wichtig, "weil da die Anlehnung zum Schaufenster ist, dieser Guckkasten. Diese kleinen Dinge haben mich fasziniert, nachdem ich in den großen nicht mehr tätig war. Und irgendwo musste die Kreativität ja hin."

Einige Arbeiten werden ab Samstag, 28. November, im Schaufenster der Möbelfirma Ligne Roset in der Plockstraße gezeigt; dort wird auch ein kleiner Vorrat an Rahmen zu bekommen sein. Die Online-Galerie "Artig auf Abstand" ist im Internet zu finden.