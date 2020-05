Alles wie immer - und doch ganz anders in Erstaufnahme Gießen

. Stand Mittwoch (13. Mai) waren der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen 1162 Personen gemeldet, davon 117 schulpflichtige Kinder. In allen Standorten zusammen - also mit den Außenstellen Büdingen, Neustadt und Rotenburg an der Fulda und Kassel-Niederzwehren - waren es 2774 Menschen.

. Nach wie vor kommen die meisten Geflüchteten aus Afghanistan, Somalia und Syrien, vermehrt kamen zuletzt aber auch Menschen aus der Türkei.

. Die Corona-Krise und die damit verbundene Schließung der Grenzen hat allerdings entsprechende Auswirkungen. Wurden zu Beginn des Jahres nach 30 bis 50 Zugänge registriert, so sind es seit Corona etwa sieben pro Tag.