Alpenverein wieder unterwegs

GIESSEN - (red). Rund 70 Kilometer waren kürzlich 18 Wanderfreunde der Sektion Gießen-Oberhessen im Deutschen Alpenverein unter Leitung von Wanderleiter Werner Müller auf dem Schwarzwälder Albsteig unterwegs. An vier Tagen mussten 2000 Höhenmeter überwunden werden. Einige Steigungen führten dabei nicht schräg oder in Serpentinen den Berg hinauf, sondern frontal steil nach oben. Dafür konnte sich die Gruppe an fantastischen Ausblicken erfreuen. Sowohl die Alb als auch ihre stürmischen Nebenflüsse ließen nicht nur die Augen, sondern auch die Kameras leuchten. Insbesondere der Höllbach-Wasserfall wusste zu gefallen, sein wildromantisches Tal gehörte zu den Höhepunkten der Reise. Die Gruppe war in Sankt Blasien im Hotel Bellevue untergebracht. Die nächste Wanderung der Sektion ist der Liechtensteiner Panoramaweg vom 6. bis 8. August.