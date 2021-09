Alpha-Buchhandlung jetzt im Gewerbegebiet Gießen-West

Hereinspaziert: der Eingang der neuen Alpha-Filiale. Foto: Tibusek

GIESSEN - Die Alpha-Buchhandelskette hat eine neue Filiale in der Gottlieb-Daimler-Straße 22 im Gewerbegebiet West (gegenüber Westoria-Einkaufszentrum) eröffnet. Angegliedert an die Buchhandlung im Gebäude des alteingesessenen Brunnen-Verlages ist eine Verkaufsstelle des Schweizer Schuhherstellers kybun, der Schuhe mit einer patentierten Trampolinsohle anbietet, die für eine Entlastung von Rücken und Gelenken sorgen soll.

Die Alpha-Filiale war bis zum Sommer 2021 über 100 Jahre in der Innenstadt vertreten. Filialcoach Mechthild Roth: "Wir freuen uns, nach zwei Monaten Renovierungszeit unsere Kunden in Gießen wieder begrüßen zu können. Wir haben einen Raum der Begegnung geschaffen, in dem man Qualitätszeit verbringen kann - mit Inspiration, Kaffee und Zeit." In der 120 Quadratmeter großen Buchhandlung werden die Kunden von vier Fachkräften betreut, die eventuell nicht bevorratete Bücher in der Regel "über Nacht" besorgen können. Den Kunden stehen 30 Autoparkplätze sowie ein Fahrradständer direkt vor der Tür zur Verfügung. Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Filiale gut erreichbar: Die nächste Bushaltestelle ist nur 20 Meter entfernt.

Zur Eröffnung findet am heutigen Samstag ein "Tag der offenen Tür" statt. Roth: "Unser Team um Melanie Mack, Gabriele Fröhlich und Regina Bach hat ein rundes Programm mit einem interessanten Workshop vorbereitet. Den wird Titus Müller bestreiten und gerade jene Leser abholen, die selbst mit dem Gedanken spielen, einmal ein Buch zu veröffentlichen."

Müller wurde für sein literarisches Werk mehrfach ausgezeichnet, beispielsweise mit dem C.S. Lewis-Preis sowie dem Sir Walter Scott-Preis. Er wird an Beispielen zeigen, was eine Geschichte gut, spannend und zu einem Lesevergnügen macht.