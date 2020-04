6 min

Als Behindertenbeauftragter in Gießen teils Koordinator, teils "Dampfwalze"

"Mit jeder Menge Herzblut" hat Jürgen Becker in Gießen vier Jahre lang das Amt des städtischen Behindertenbeauftragten ausgeübt. Zwar verstand er sich dabei in erster Linie als Koordinator, teils musste er aber auch "Dampfwalze sein", um so manche harte Nuss zu knacken - eine Bilanz.

Von Benjamin Lemper